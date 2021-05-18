Sakarya'da zincirleme kaza: 1'i çocuk 5 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. Sayfa
ABONE OL

Sakarya'da 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada 1'i çocuk 5 kişi yaralandı

Sakarya'da 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı
Sakarya'da zincirleme kaza: 1'i çocuk 5 yaralı
0:00 / 0:00
AA

Alınan bilgiye göre, İzmit Caddesi'nde ilçe merkezi yönüne giden Ersel Kastarlı'nın (26) idaresindeki 34 CKP 230 plakalı otomobil, Güldibi Mahallesi mevkisindeki ışıklı kavşakta, karşı yönden gelen Ömer Yerguz'un (33) yönetimindeki 34 KF 8910 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan Kastarlı'nın kullandığı otomobil, aynı yönde seyreden Serkan Sincar'ın (29) idaresindeki 42 FIL 44 plakalı hafif ticari araca çarptı. AA'nın haberine göre; kazada sürücüler ile Kastarlı'nın aracında bulunan eşi Ebru (29) ve 1,5 yaşındaki oğlu Muhammet Miraç Kastarlı yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Sapanca İlçe Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, buradaki ilk müdahalelerinin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Adana'daki silahlı kavgada rastgele açılan ateş 5 yaşındaki çocuğu ağır yaraladı
GÜNDEMSilahlı kavgada rastgele açılan ateş 5 yaşındaki ...
Kocaeli'nde çökme tehlikesi nedeniyle 24 dairelik bina boşaltıldı
GÜNDEMİnşaat temelinde toprak kaydı, 24 daire tahliye ...
Silivri'de bıçaklı kavga: İki kardeşten biri öldü, diğeri ağır yaralı
GÜNDEMSilivri'de bıçaklanan iki kardeşten biri öldü, diğeri ...
Kurbağalıdere'de deniz salyası nedeniyle beyaz tabaka oluştu
GÜNDEMKurbağalıdere'yi "deniz salyası" kapladı
Kahramanmaraş'ta 22 yaşındaki üniversiteli genç evinde ölü bulundu
GÜNDEMÜniversite öğrencisi evinde ölü bulundu
Milletvekili Tayyar'dan erken seçim çağrısına şartlı destek
GÜNDEMMilletvekili Tayyar'dan erken seçim çağrısına şartlı ...
Çanakkale açıklarında 80 düzensiz göçmen kurtarıldı
GÜNDEM80 düzensiz göçmen kurtarıldı
SON DAKİKA! Türkiye Rusya uçuşları ne olacak? Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın açıkladı
GÜNDEMKalın ve Ersoy'dan Rusya açıklaması
Ordu'da hafif ticari araç fındık bahçesine yuvarlandı: 2 ölü
GÜNDEMOtomobil tarlaya uçtu!
Van'da gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları 15 gün yasaklandı
GÜNDEMVan'da gösteri ve yürüyüşlere 15 gün yasak geldi