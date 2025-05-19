Böylece sahadaki çalışmalara yön verilebildiğinden bahseden Burucu, "Ağaçların bu cihaz sayesinde tespitini yaparak gerekli rehabilite çalışmalarının başlatılması, tedavi yöntemlerinin belirlenmesi, akabinde çok risk taşıyan, devrilme riski yüksek olan ağaçlarımızın da can ve mal kaybını önlemek adına, alandan uygun yöntemlerle uzaklaştırılması adına, şeffaf ve bilimsel verilerle karar alma süreçlerimizde etkili bir cihazı envanterimize kazandırdık" diye konuştu.