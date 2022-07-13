Arazi anlaşmazlığı kanlı bitti, akrabasını öldürdü 0:00 / 0:00

DHA

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde Refik Kul (52), arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı akrabası C.K. tarafından tabanca ile vurularak hayatını kaybetti.

Olay dün saat 19.00 sıralarında, Akyazı Civcivgüneyi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, C.K. ile akrabası Refik Kul arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. C.K. tabancasını ateşleyerek Refik Kul'u vurdu.

Fotoğraf: DHA / Refik Kul (52)

Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Vücuduna 4 kurşun isabet eden Refik Kul ambulansla Akyazı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. DHA'nın haberine göre; Kul, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Jandarma olayın ardından kaçan C.K'yı yakalamak için çalışma başlattı.

*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.