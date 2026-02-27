Canlı
        Haberler Gündem 3. Sayfa Sakarya'da iki araç çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı | Son dakika haberleri

        Sakarya'da iki araç çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

        Sakarya Adapazarı'nda hafif ticari araç ile panelvanın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        Giriş: 27.02.2026 - 01:07
        Sakarya'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
        Adapazarı ilçesi Bileciler Mahallesi'nde A.K. (22) idaresindeki hafif ticari araç ile karşı yönden gelen H.Y'nin (51) kullandığı panelvan çarpıştı.

        AA'nın haberine göre; kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Emel K. (43), Ö.E. (37) ve O.S.G. (47) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Emel K. kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

