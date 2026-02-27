Sakarya'da iki araç çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
Sakarya Adapazarı'nda hafif ticari araç ile panelvanın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Giriş: 27.02.2026 - 01:07
Adapazarı ilçesi Bileciler Mahallesi'nde A.K. (22) idaresindeki hafif ticari araç ile karşı yönden gelen H.Y'nin (51) kullandığı panelvan çarpıştı.
AA'nın haberine göre; kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Emel K. (43), Ö.E. (37) ve O.S.G. (47) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Emel K. kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
