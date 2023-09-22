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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sakarya'da kauçuk fabrikasında çıkan yangın kontrol altında

        Sakarya'da kauçuk fabrikasında çıkan yangın kontrol altında

        Sakarya Serdivan'da bulunan kauçuk fabrikasında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, fabrikanın yanındaki iş yeri, cami ve eve sıçradı. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınırken alevlerden etkilenen alanlarda soğutma çalışması yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 04:59 Güncelleme: 22.09.2023 - 05:01
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        Sakarya'da kauçuk fabrikasında korkutan yangın
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        Sakarya'nın Serdivan ilçesinde kauçuk fabrikasında çıkan, yanındaki iş yeri, cami ve eve sıçrayan yangın, kontrol altına alındı.

        ALEVLERE KISA SÜREDE BÜYÜYEREK ÇEVREYE SIÇRADI

        D-100 karayolu Beşköprü mevkisinde faaliyet gösteren kauçuk fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, fabrikanın yanındaki oto lastikçi, Beşköprü Merkez Camisi ve iki katlı eve sıçradı.

        BOŞALTILAN BÖLGEDE GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

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        Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Polis ekipleri de bölgeyi boşaltarak çevrede güvenlik önlemi aldı.

        İTFAİYE EKİPLERİ YANGINI KONTROL ALTINDA ALDI

        Merkez ve ilçelerden gelen 50 personel, 17 itfaiye aracı, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 arazöz ve 7 su tankeriyle yapılan müdahale sonucu, yangın kontrol altına alındı.

        Ekipler, alevlereden etkilenen bölgede soğutma çalışma yaptı.

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