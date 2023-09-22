Sakarya'da kauçuk fabrikasında çıkan yangın kontrol altında

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde kauçuk fabrikasında çıkan, yanındaki iş yeri, cami ve eve sıçrayan yangın, kontrol altına alındı.

ALEVLERE KISA SÜREDE BÜYÜYEREK ÇEVREYE SIÇRADI D-100 karayolu Beşköprü mevkisinde faaliyet gösteren kauçuk fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, fabrikanın yanındaki oto lastikçi, Beşköprü Merkez Camisi ve iki katlı eve sıçradı.

BOŞALTILAN BÖLGEDE GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI REKLAM Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Polis ekipleri de bölgeyi boşaltarak çevrede güvenlik önlemi aldı.

İTFAİYE EKİPLERİ YANGINI KONTROL ALTINDA ALDI Merkez ve ilçelerden gelen 50 personel, 17 itfaiye aracı, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 arazöz ve 7 su tankeriyle yapılan müdahale sonucu, yangın kontrol altına alındı. Ekipler, alevlereden etkilenen bölgede soğutma çalışma yaptı.