Sakarya'da otomobil beton direğe çarptı: 1 ölü
Sakarya Akyazı'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, beton direğe çarptı. Feci kazada otomobilde sıkışan sürücü, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, yol kenarındaki beton direğe çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
SÜRÜCÜ OTOMOBİLDE SIKIŞTI
AA'nın haberine göre; Cumhuriyet Mahallesi Ada Caddesi'nde O.G'nin kullandığı otomobil, yol kenarındaki beton direğe çarptı. Otomobilde sıkışan sürücü ağır yaralandı. Kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
HASTANEDE ÖLDÜ
İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı. O.G, burada hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.