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        Haberler Gündem Güvenlik Sakarya'da polise mukavemet gösteren 4 zanlıya gözaltı

        Sakarya'da polise mukavemet gösteren 4 zanlıya gözaltı

        Sakarya Akyazı'da tescilsiz elektrikli bisikleti otoparka çekmek isteyen polislere mukavemet gösteren 4 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 00:53 Güncelleme: 04.10.2024 - 00:53
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        Sakarya'da polise mukavemet gösteren 4 zanlıya gözaltı
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        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde zabıtayla çarşıda uygulama yapan Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ö.D'nin kullandığı elektrikli bisikleti durdurdu.

        Kontrollerde, aracın tescilsiz olduğu anlaşılınca bölgeye çekici çağrıldı. Aracının Yediemin Otoparkı'na çekileceğini öğrenen kişi, elektrikli bisikletiyle bölgeden ayrılmak istedi. Ekiplerce engellenince polislere mukavemet gösteren Ö.D'ye yanındaki E.C, Ü.D. ve A.D. de destek verdi.

        AA'nın haberine göre; şüpheliler ile polis arasında arbede çıkması üzerine bölgeye takviye ekipler sevk edildi. Polislere mukavemet gösteren 4 şüpheli daha sonra gözaltına alındı.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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        #Son dakika haberler
        #sakarya
        #Akyazı
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