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Sakarya'da zincirleme kaza: 5 yaralı 0:00 / 0:00

AA

İstanbul istikametinde seyreden A.G. (43) idaresindeki 26 ADE 177 plakalı otomobil, Sakarya'da düzenlenecek Wushu Tai Chi Türkiye Şampiyonası'na katılmak üzere Sivas'tan gelen Elif' Fit Spor Kulübü Derneği sporcularını taşıyan H.K'nin (35) kullandığı 35 DL 880 plakalı minibüse çarptı.

Aynı istikamette ilerleyen İ.E. (27) yönetimindeki 63 FL 058 plakalı tır, M.K. (46) idaresindeki 37 AAE 034 plakalı tır ve A.Ş'nin (56) kullandığı 34 LT 870 plakalı otomobil de kazaya karıştı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; kazada minibüsteki wushu sporcuları M.D. (21), D.İ.A. (21), Z.K. (16), K.T. (10) ve Ş.A. (16) hafif yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Akyazı Devlet Hastanesi ile Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Otoyolda yolcu otobüsünden aldıkları suları kazayı yara almadan atlatan sporculara ikram eden polis ekipleri, eşyaların taşınmasında da yardımcı oldu. Sporcular, daha sonra başka minibüsle kent merkezine götürüldü.

Kaza nedeniyle otoyolda oluşan uzun araç kuyrukları, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.