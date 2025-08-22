Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Sakarya haberleri: Hastanede eşini silahla vurdu | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Hastanede eşini silahla vurdu!

        Sakarya'daki Yenikent Devlet Hastanesi'nde, eczanede nöbetçi olarak görev yapan 29 yaşındaki Y.G.S. adlı kadın boşanma aşamasındaki eşi 32 yaşındaki Enes S. tarafından silahla vuruldu. Ağır yaralanan kadın tedavi altına alınırken, Enes S., hastanede görevli polis ve güvenlik görevlileri tarafından yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.08.2025 - 08:06 Güncelleme: 22.08.2025 - 08:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hastanede eşine kurşun yağdırdı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde olay, dün akşam saat 20.00 sıralarında Karaman Mahallesinde bulunan Yenikent Devlet Hastanesi’nde meydana geldi.

        ÇİFT BOŞANMA AŞAMASINDAYDI

        Enes S. (32), hastaneye gelerek nöbetçi eczane personeli olarak görev yapan boşanma aşamasındaki eşi Y.G.S. (29) ile konuşmak istedi.

        HASTANEDE KURŞUN YAĞDIRDI

        DHA'daki habere göre hastane ecza deposunun ilaç ve malzeme kapısından içeri giren Enes S., tartıştığı Y.G.S.’yi tabanca ile vurdu.

        GENÇ KADIN KARNINDAN VURULDU

        Karnından vurulan Y.G.S. kanlar içinde yere yığılırken, silah sesini duyan hastane güvenlik personeli ve hastane polisi olay yerine geldi. Enes S. polis tarafından gözaltına alındı.

        REKLAM

        AĞIR YARALANDI TEDAVİ ALTINDA

        Ağır yaralı kadın, hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Şüpheli Enes S. ise sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Serdivan Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

        SALDIRGANIN İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

        Boşanma aşamasındaki eşini vuran Enes S. daha sonra işlemleri için Sakarya Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #sakarya
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sıcak hava uyarısı!
        Sıcak hava uyarısı!
        Trump'ın serveti yarım milyar dolar daha arttı
        Trump'ın serveti yarım milyar dolar daha arttı
        Trump kolluk kuvvetlerini denetledi
        Trump kolluk kuvvetlerini denetledi
        ABD kamyon şoförlerine çalışma vize vermeyi durdurdu
        ABD kamyon şoförlerine çalışma vize vermeyi durdurdu
        Kartal, İsviçre'de avantajı kaptırdı!
        Kartal, İsviçre'de avantajı kaptırdı!
        Samsunspor üstünlüğü koruyamadı!
        Samsunspor üstünlüğü koruyamadı!
        Solgun bakışlar, renksiz kaşlar... Yorgun görünmek moda oldu!
        Solgun bakışlar, renksiz kaşlar... Yorgun görünmek moda oldu!
        Saçından tutarak sürükledi tutuklandı
        Saçından tutarak sürükledi tutuklandı
        İki kız kardeş ölü bulundu!
        İki kız kardeş ölü bulundu!
        Barış Alper'den 'simsiyah' paylaşım!
        Barış Alper'den 'simsiyah' paylaşım!
        Ünlü oyuncu hakkında karar çıktı
        Ünlü oyuncu hakkında karar çıktı
        Kaçırıldı, öldürüldü, villa bahçesine gömüldü!
        Kaçırıldı, öldürüldü, villa bahçesine gömüldü!
        Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz açıklaması!
        Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz açıklaması!
        ABD, 55 milyon kişiyi inceliyor
        ABD, 55 milyon kişiyi inceliyor
        'Cumhur Reyonu' iddiasına yalanlama
        'Cumhur Reyonu' iddiasına yalanlama
        O uygulama ile dikkat süresinde yüzde 40 artış
        O uygulama ile dikkat süresinde yüzde 40 artış
        Kan donduran çete cinayetleri
        Kan donduran çete cinayetleri
        Otobüs uçağı solladı!
        Otobüs uçağı solladı!
        "ABD'nin söylemleri bizi şaşırttı"
        "ABD'nin söylemleri bizi şaşırttı"
        53 milyar dolarlık oyuncak: Labubu
        53 milyar dolarlık oyuncak: Labubu