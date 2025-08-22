Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde olay, dün akşam saat 20.00 sıralarında Karaman Mahallesinde bulunan Yenikent Devlet Hastanesi’nde meydana geldi.

ÇİFT BOŞANMA AŞAMASINDAYDI Enes S. (32), hastaneye gelerek nöbetçi eczane personeli olarak görev yapan boşanma aşamasındaki eşi Y.G.S. (29) ile konuşmak istedi.

HASTANEDE KURŞUN YAĞDIRDI DHA'daki habere göre hastane ecza deposunun ilaç ve malzeme kapısından içeri giren Enes S., tartıştığı Y.G.S.’yi tabanca ile vurdu.

GENÇ KADIN KARNINDAN VURULDU Karnından vurulan Y.G.S. kanlar içinde yere yığılırken, silah sesini duyan hastane güvenlik personeli ve hastane polisi olay yerine geldi. Enes S. polis tarafından gözaltına alındı. REKLAM

AĞIR YARALANDI TEDAVİ ALTINDA Ağır yaralı kadın, hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Şüpheli Enes S. ise sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Serdivan Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.