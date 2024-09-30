Sakarya'da sağanak nedeniyle oluşan su birikintilerine SASKİ'den müdahale

Sakarya'da sağanağın ardından yollarda oluşan su birikintileri, belediye ekiplerinin erken müdahalesiyle giderildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan kuvvetli yağış uyarısına karşı dün gece saatlerinden itibaren teyakkuza geçti.

Şehrin farklı noktalarında gece boyunca nöbet tutan ekipler, sabaha karşı başlayan yağış nedeniyle oluşan birikintilere anında müdahale etti.

Ekiplerin erken ve yerinde müdahalesi, yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçti. Sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak nedeniyle Pamukova'ya 23, Sapanca'ya 22 kilogram yağış düştü.