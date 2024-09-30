Sakarya'da sağanak nedeniyle oluşan su birikintilerine SASKİ'den müdahale
Sakarya'da sağanağın ardından yollarda oluşan su birikintileri, belediye ekiplerinin erken müdahalesiyle giderildi.
Sakarya'da sağanağın ardından yollarda oluşan su birikintileri, belediye ekiplerinin erken müdahalesiyle giderildi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan kuvvetli yağış uyarısına karşı dün gece saatlerinden itibaren teyakkuza geçti.
Şehrin farklı noktalarında gece boyunca nöbet tutan ekipler, sabaha karşı başlayan yağış nedeniyle oluşan birikintilere anında müdahale etti.
Ekiplerin erken ve yerinde müdahalesi, yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçti. Sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak nedeniyle Pamukova'ya 23, Sapanca'ya 22 kilogram yağış düştü.
Açıklamada, "Şu saatlerde de devam eden sağanağın olumsuzluğa neden olmadan arıtma tesislerimize ulaşması için güçlü altyapımız ve ekiplerimiz ile çalışmaya devam ediyoruz." denildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.