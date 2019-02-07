Yeni çevre ve şehircilik vizyonu doğrultusunda Türkiye'nin tüm illerinde hayata geçirilmeye başlanan millet bahçelerinin inşasında TOKİ aktif olarak görev alıyor. TOKİ, öncelikli olarak mülkiyetindeki eski stat alanlarını millet bahçelerine dönüştürüyor.
AA muhabirinin TOKİ yetkililerinden aldığı bilgiye göre Sakarya'da da Eski Sakarya Atatürk Stadı'nın yerine kurulacak millet bahçesi için 22 firmanın katılımıyla dün ihale düzenlendi.
- Renk ve koku bahçeleri yer alacak
71 bin 712 metrekare alana kurulacak millet bahçesi projesiyle vatandaşlar, içerisinde yürüme yollarının, spor alanlarının, yansıma havuzunun olduğu yeşil alana kavuşacak.
Sakarya Millet Bahçesi projesinde bütünleşik ve doğayı korumacı bir yaklaşım esas alınacak. Proje içerisinde 989 metrekarelik yapay bir gölet oluşturulacak. Kuzey girişinde kullanıcıları davet eden 3 bin 832 metrekarelik renk ve koku bahçeleri yer alacak.
Proje alanının kuzeydoğu ucu için öngörülen bin 570 metrekarelik sebze ve meyve bahçeleriyle Sakarya'nın tarımsal karakteri kent merkezinde yeniden yansıtılarak kullanıcıların deneyimleyebileceği aktif bir alan oluşacak.
Millet bahçesinin yapılacağı yerde kuzey-güney hattındaki yaya alanlarıyla bütün alana ulaşım sağlanırken, bölgenin batısındaki mevcut havuz revize edilerek çevresinde millet kıraathanesinin de oluşturulacağı has bahçe ile vatandaşlar daha sakin dinlenme alanlarına kavuşacak. Projede 129 araçlık otopark da öngörülüyor.
Tekliflerin değerlendirilmesinin ardından ihaleyi kazanan firma, projeyi 5 ay içerisinde tamamlayacak.
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