Sakaryaspor: 1 - Keçiörengücü: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Sakaryaspor ile Keçiörengücü, 1-1 berabere kaldı. Keçiörengücü Aliou Traore'yle öne geçerken, Sakaryaspor'un beraberlik golünü ise Emre Demir kaydetti.
Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Sakaryaspor ile Keçiörengücü karşı karşıya geldi. Pendik Stadı'nda oynanan müsabaka 1-1 berabere bitti.
Konuk ekibin golünü 49. dakikada Aliou Traore attı. Sakaryaspor'a beraberliği getiren golünü ise 55. dakikada Emre Demir attı.
Bu sonucun ardından iki takım da puanını 1'e yükseltti.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Sakaryaspor, Manisa FK'ya konuk olacak. Başkent ekibi ise evinde Bandırmaspor'u ağırlayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
7. dakikada Max Gradel'in kullandığı serbest vuruşta savunmadan seken topa uzak mesafeden vuran Murat Cem Akpınar’ın şutu az farkla auta gitti.
50. dakikada Moustapha Camara’nın sağ kanattan ceza sahası içerisine çevirdiği topu Aliou Traore ağlara gönderdi. 0-1
55. dakikada Max Gradel’in ceza sahasına uzak bir noktadan yaptığı ortada Emre Demir’in kafa vuruşu ile top filelerle buluştu. 1-1.
87. dakikada ceza sahası içine etkili gelen Ankara Keçiörengücü’nda Traore’nün vuruşunu kaleci kornere çeldi.7. dakikada Max Gradel'in kullandığı serbest vuruşta savunmadan seken topa uzak mesafeden vuran Murat Cem Akpınar’ın şutu az farkla auta gitti.
Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.
Hakemler: Ozan Ergün, Erkan Akbulut, Mehmet Kapluhan, Erkan Akbulut
Sakaryaspor: Jakub Szumski, Bülent Uzun, Erdi Dikmen, Salih Dursun, Cebrail Karayel, Rayane Aabid, Murat Cem Akpınar (Volkan Egri dk. 89), Emre Demir (Kahraman Demirtaş dk. 80), Muhammed Ertürk, Abdel Zagre (Mustafa Pektemek dk. 72), Max Gradel
Yedekler: İsmail Çipe, Engin Can Aksoy, Miraç Asıltekin, Burak Yıldız, Miraç Bingöl, Temel Çakmak
Teknik Direktör: Suat Kaya
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Ali Dere, Mert Kula, Steven Caulker, Orhan Nahırcı, Eduart Rroca, Ramon, Yılmaz Basravi (Erkam Develi dk. 46), Aliou Traore (Moustapha Camara dk. 46), Kristal Abazaj, Malaly Dembele (Süleyman Luş dk. 75)
Yedekler: Oğuzhan Çalışkan, Görkem Bitin, Arda Şengül, Emre Satılmış, Recep Taşbakır, Halil Can Ayan, Arda Yılmaztürk
Teknik Direktör: Ersan Parlatan
Goller: Aliou Traore (dk. 50) (Ankara Keçiörengücü), Emre Demir (dk. 55) (Sakaryaspor)
Sarı Kartlar: Kristal Abazaj (Ankara Keçiörengücü), Bülent Uzun (Sakaryaspor)