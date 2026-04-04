        Haberler Spor Futbol 1. Lig İstanbulspor Sakaryaspor: 2 - İstanbulspor: 2 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Sakaryaspor: 2 - İstanbulspor: 2 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Sakaryaspor ile İstanbulspor, 2-2 berabere kaldı. Bu sonucun ardından 90+2. dakikada Melih Bostan'ın gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kalan Sakaryaspor haftayı 32, ligdeki galibiyet hasreti 6 maça çıkan İstanbulspor ise 40 puanla tamamladı.

        Giriş: 04.04.2026 - 20:57 Güncelleme:
        4 gollü maçta kazanan çıkmadı!

        Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Sakaryaspor ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabaka 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.

        Konuk ekibin gollerini 45+1'de Alieu Cham ve 56'da Ömer Faruk Duymaz attı. Ev sahibinin gollerini ise 23'te Poyraz Yıldırım ile 85. dakikada Melih Bostan kaydetti.

        Yeşil Siyahlılar'da forma giyen Melih Bostan, 90+2. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

        Bu sonuçla birlikte 6 maçtır kazanamayan İstanbulspor, haftayı 40 puanla tamamladı. Sakaryaspor ise puanını 33'e çıkardı.

        Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Sakaryaspor, Ümraniyespor'a konuk olacak. İstanbulspor, Erzurumspor FK'yı ağırlayacak.

