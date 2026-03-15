Sakaryaspor: 2 - Van Spor FK: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Sakaryaspor, evinde Van Spor FK'yı 2-1 mağlup etti. 90+4'te Ruan'ın attığı golle kazanan Sakaryaspor, puanını 32'ye yükseltti. Van Spor FK ise haftayı 43 puanla bitirdi. Son dakikada Yeşil Siyahlılar'ı galibiyete ulaştıran Ruan, 90+6. dakikada kırmızı kart görerek oyundan atıldı.
Giriş: 15.03.2026 - 18:07 Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Sakaryaspor ile Van Spor FK, kozlarını paylaştı. Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-1'lik skorla ev sahibi oldu.
Yeşil Siyahlılar'a galibiyeti getiren golleri 30'da Mohamed Fofana ve 90+4. dakikada Ruan atarken, konuk ekibin tek golünü ise 62. dakikada Santeri Hostikka kaydetti.
Sakaryaspor'un ikinci golünü kaydeden Ruan, 90+6. dakikada kırmızı kart gördü.
Bu sonucun ardından Sakaryaspor puanını 32'ye yükseltirken, Van Spor FK ise 44 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Sakaryaspor, Serik Spor'a konuk olacak. Van Spor FK, Sarıyer'i ağırlayacak.
