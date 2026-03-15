Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol 1. Lig Vanspor FK Sakaryaspor: 2 - Van Spor FK: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Sakaryaspor: 2 - Van Spor FK: 1 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Sakaryaspor, evinde Van Spor FK'yı 2-1 mağlup etti. 90+4'te Ruan'ın attığı golle kazanan Sakaryaspor, puanını 32'ye yükseltti. Van Spor FK ise haftayı 43 puanla bitirdi. Son dakikada Yeşil Siyahlılar'ı galibiyete ulaştıran Ruan, 90+6. dakikada kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.03.2026 - 18:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakaryaspor'un yüzü 90+4'te güldü!

        Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Sakaryaspor ile Van Spor FK, kozlarını paylaştı. Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-1'lik skorla ev sahibi oldu.

        Yeşil Siyahlılar'a galibiyeti getiren golleri 30'da Mohamed Fofana ve 90+4. dakikada Ruan atarken, konuk ekibin tek golünü ise 62. dakikada Santeri Hostikka kaydetti.

        Sakaryaspor'un ikinci golünü kaydeden Ruan, 90+6. dakikada kırmızı kart gördü.

        Bu sonucun ardından Sakaryaspor puanını 32'ye yükseltirken, Van Spor FK ise 44 puanda kaldı.

        Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Sakaryaspor, Serik Spor'a konuk olacak. Van Spor FK, Sarıyer'i ağırlayacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ankara - Lösemiyi yenip, gemiyle Çin ve Güney Kore'yi gezdiler

        ANKARA'da lösemiyi yenen 3 çocuk, Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı'nın (LÖSEV) uluslararası bir kruvaziyer şirketi ile yürüttüğü proje kapsamında gemiyle Çin ve Güney Kore'yi gezdi. İlk kez yurt dışına çıkan çocuklar, 10 gün süren yolculukta yeni kültürler tanıyarak hastalık sürecinin izleri...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        'Netanyahu öldü' iddialarına yanıt
        "Sivil hedeflere yönelik saldırıların arkasında İsrail olabilir"
        Bursa'da korkunç kaza! Bisikletli havaya savuruldu!
        İran Devrim Muhafızları: Taklit İHA’larla Türkiye ve bölge ülkeleri hedef alınıyor
        Trump: Eğlence olsun diye birkaç kez daha vurabiliriz
        Eski sevgilisinin kız arkadaşını yüzünden bıçakladı!
        Bayram öncesi otobüs biletlerinin yüzde 90'ı tükendi
        Kaçırıldı, şiddet gördü, 4.kattan atıldı iddiası!
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        Küçük çocuğun 7 yıllık esaretinde DNA süreci başladı!
        Ramazan Günlüğü
        Sağlık durumu hakkında açıklama
        Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında!
        Ünlü oyuncu yangından son anda kurtuldu
        Black Mirror gerçek oldu! Meta'dan "Dijital Ölümsüzlük" hamlesi
        "Şampiyonluk çok yakın"
        İlber Ortaylı'nın hangi kitabı ne anlatıyor?
