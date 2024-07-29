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        Haberler Spor Transfer Sakaryaspor, deneyimli golcü Mustafa Pektemek'i kadrosuna kattı - Futbol Haberleri

        Sakaryaspor, deneyimli golcü Mustafa Pektemek'i kadrosuna kattı

        Trendyol 1.Lig ekiplerinden Sakaryaspor, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında 35 yaşındaki tecrübeli santrafor Mustafa Pektemek ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 17:08 Güncelleme: 29.07.2024 - 17:08
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        Pektemek'in yeni adresi Sakaryaspor!
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        Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Sakaryaspor, 35 yaşındaki futbolcu Mustafa Pektemek'i renklerine bağladı.

        1+1 yıllık sözleşmeye imza atan Pektemek, "Tekrar başladığım yere döndüm. Çok mutlu ve heyecanlıyım. İnşallah şampiyonluk yolunda fayda sağlayabilirim ve bu şehirde kupa kaldırabilirim. Kendime güvenim var, faydalı olacağıma inanıyorum. Kendi şehrimde ayrıca bir motive olacağımı düşünüyorum. Taraftarın karşısına çıkmak için sabırsızlanıyorum. Kadroda daha önce aynı takımda oynadığım oyuncular da var. Birebir tanıdığım oyuncularda var ve gerçekten önemli oyuncular. İnşallah lige iyi bir şekilde başlayıp sonunu iyi bir şekilde getirebiliriz" dedi.

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