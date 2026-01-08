Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Sakatlığını atlatan Cengiz Ünder sahaya indi - Beşiktaş Haberleri

        Sakatlığını atlatan Cengiz Ünder sahaya indi

        Beşiktaş, devre arası hazırlıklarını olumsuz hava şartlarına rağmen Antalya'da kamp yaptıkları otelin sahasında sürdürdü. Yoğun yağış ve rüzgâr altında gerçekleştirilen antrenmanda, sakatlığını atlatan Cengiz Ünder de takımla birlikte çalıştı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.01.2026 - 18:44 Güncelleme: 08.01.2026 - 18:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cengiz Ünder sahaya indi!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 2. yarısı için hazırlanan Beşiktaş, çalışmalarını olumsuz hava şartlarına rağmen Antalya’da kamp yaptıkları otelin sahasında sürdürdü.

        Siyah-beyazlı ekip sabah saat 11.00’de salonda yaptığı çalışmanın ardından, akşam saat 17.00’de Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde sahaya indi.

        Antrenman ısınma hareketleriyle başlarken, idman 5’e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın ilerleyen bölümünde ise taktik çalışmalar yapıldı.

        Sakatlığını atlatan Cengiz Ünder de takımla birlikte çalışmaya başladı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Edremit'te denizle kara birleşti, işletmeler sular altında kaldı

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde etkili olan şiddetli lodos fırtınası hayatı felç etti. Saatteki hızı 90 kilometreye ulaşan fırtına sebebiyle deniz taştı, turistik işletmeler sular altında kaldı. Kara ile denizin birleşmesi sonrası ekipler alarma geçti.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Suriye ordusu Halep'te nokta operasyonlara başladı
        Suriye ordusu Halep'te nokta operasyonlara başladı
        Bakan Fidan: SDG teröre veda etmeli
        Bakan Fidan: SDG teröre veda etmeli
        Kalas otobüse saplandı! Çatı eve girdi! Fırtına feci vurdu!
        Kalas otobüse saplandı! Çatı eve girdi! Fırtına feci vurdu!
        Konut piyasasını 2026'da ne bekliyor?
        Konut piyasasını 2026'da ne bekliyor?
        8 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        8 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        En düşük emekli aylığına ilişkin teklif yarın TBMM'ye sunulacak
        En düşük emekli aylığına ilişkin teklif yarın TBMM'ye sunulacak
        Fenerbahçe tribün liderine saldırıdan Ay çetesi çıktı!
        Fenerbahçe tribün liderine saldırıdan Ay çetesi çıktı!
        Motosiklet kasklarında ek vergi kalktı!
        Motosiklet kasklarında ek vergi kalktı!
        AKOM'dan İstanbul için kuvvetli kar uyarısı!
        AKOM'dan İstanbul için kuvvetli kar uyarısı!
        Birçok ilde fırtına felaketi!
        Birçok ilde fırtına felaketi!
        Bugün tam 7'nci gün... Korkutan bekleyiş!
        Bugün tam 7'nci gün... Korkutan bekleyiş!
        Saldırganlar yakalandı
        Saldırganlar yakalandı
        100 milyar liralık yatırımın temeli atıldı
        100 milyar liralık yatırımın temeli atıldı
        Taciz şüphelisini önce dövüp teslim ettiler!
        Taciz şüphelisini önce dövüp teslim ettiler!
        Çipten sonra şimdi de Ram krizi! Bilgisayar almak lüks oldu!
        Çipten sonra şimdi de Ram krizi! Bilgisayar almak lüks oldu!
        Bir aile böyle yok oldu! Facia anı kamerada!
        Bir aile böyle yok oldu! Facia anı kamerada!
        Kupada elenen Mou'dan gece yarısı flaş karar!
        Kupada elenen Mou'dan gece yarısı flaş karar!
        Yeni sorunlu kuşak belirlendi
        Yeni sorunlu kuşak belirlendi