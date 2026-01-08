Sakatlığını atlatan Cengiz Ünder sahaya indi
Beşiktaş, devre arası hazırlıklarını olumsuz hava şartlarına rağmen Antalya'da kamp yaptıkları otelin sahasında sürdürdü. Yoğun yağış ve rüzgâr altında gerçekleştirilen antrenmanda, sakatlığını atlatan Cengiz Ünder de takımla birlikte çalıştı.
Trendyol Süper Lig'in 2. yarısı için hazırlanan Beşiktaş, çalışmalarını olumsuz hava şartlarına rağmen Antalya’da kamp yaptıkları otelin sahasında sürdürdü.
Siyah-beyazlı ekip sabah saat 11.00’de salonda yaptığı çalışmanın ardından, akşam saat 17.00’de Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde sahaya indi.
Antrenman ısınma hareketleriyle başlarken, idman 5’e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın ilerleyen bölümünde ise taktik çalışmalar yapıldı.
Sakatlığını atlatan Cengiz Ünder de takımla birlikte çalışmaya başladı.