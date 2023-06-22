Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Yaşam Salatalık Ne Zaman ve Nasıl Ekilir? Salatalık Ekimi Hangi Ayda Olur?
ABONE OL

Salatalık ne zaman ve nasıl ekilir? Salatalık ekimi hangi ayda olur?

Salatalıklar, mutfaklarda yaygın olarak kullanılan, besleyici ve lezzetli sebzelerdir. Siz de ihtiyaç duyduğunuzda manava gitmek yerine kendi bahçenizden salatalık koparmak istemez miydiniz? Salatalık nasıl ve ne zaman ekilir? Salatalık ne sıklıkla sulanır? İşte detaylar…

Salatalık Ne Zaman ve Nasıl Ekilir? Salatalık Ekimi Hangi Ayda Olur?
HABERTURK.COM

Salatalık, mutfaklarımızın olmazsa olmaz sebzelerinden biridir. Ve çok çeşitli kullanım alanları vardır. İster salata için ister turşu yapmak için kullanılsın, salatalıkların ekimi ve bakımı genellikle oldukça basittir. Ancak, en iyi sonuçları elde etmek için, salatalıkların toprak, su ve iklim tercihlerini anlamak önemlidir. Bu yazımızda salatalık hangi ayda ekilir, salatalık çok su ister mi ve daha fazlasının cevaplarını bulacaksınız.

Salatalık Nasıl Bir Bitkidir?

Salatalık, kabakgiller familyasına ait olan bir sebze türüdür. Aslen Güney Asya kökenli olan bu bitki, dünya genelinde oldukça popüler bir sebzedir. Yıllık bir bitki olan salatalık, tırmanıcı özelliğiyle bilinir. Bu özelliğiyle salatalık pergolalar, teller veya diğer yapılar üzerine tırmanabilir. Salatalık, sıcak hava ve bol güneş ışığı isteyen bir bitkidir.

Salatalık Çeşitleri Nelerdir?

Salatalıklar genellikle iki ana kategoriye ayrılır: salatalık ve turşuluk. Salatalıklar genellikle daha büyük ve daha az tanelidir, turşuluklar ise daha küçük ve daha çok tanelidir. Bunun dışında salatalıkların birçok farklı çeşidi bulunmaktadır. Bu çeşitlilik, meyvenin boyutu, şekli, rengi ve lezzeti üzerinde büyük bir etkiye sahiptir.

Salatalık Ne Zaman Ekilir?

Salatalık, genellikle ilkbaharda ekilir. Ancak, ekim zamanı yerel iklim koşullarına ve salatalık çeşidine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. İlk don tehlikesinin geçtiği ve toprağın ısındığı zaman ekim yapılabilir.

Salatalık Nasıl Ekilir?

Salatalıklar, bahçenizde bir miktar güneşli alan ve iyi drenajı olan zengin, humuslu bir toprağınız varsa ideal olarak yetişir. İşte adım adım salatalık ekimi:

  • Salatalık tohumlarını, ekimden 24 saat önce ılık suya batırmanız önerilir. Bu, çimlenme sürecini hızlandırır.

  • Salatalıklar için ideal toprak, nötr veya hafif asidik pH'ye (6.0-7.0 arası) sahip, iyi drenajlı ve organik maddece zengin bir topraktır. Toprağı iyice karıştırın ve yüzeyi düzleştirin.

  • Salatalık tohumlarını yaklaşık 2 cm derinliğe ekin ve her tohum arasında yaklaşık 45-60 cm mesafe bırakın. Bu, bitkilerin büyüdükçe ihtiyaç duydukları alana sahip olmalarını sağlar.

  • Tohumları ektikten sonra, toprağı hafifçe sulayın. Salatalıklar çok su ister, ancak aşırı su bitkileri boğabilir ve hastalıklara yol açabilir.

  • Salatalıkların büyümesini izleyin ve toprağı nemli tutun. Eğer bitkiler sararıyorsa veya büyüme durmuşsa, bu genellikle su veya besin eksikliği anlamına gelir. Bitkileri düzenli olarak kontrol edin ve gerektiğinde ek su veya gübre uygulayın.

  • Salatalıklar genellikle ekimden yaklaşık 8-10 hafta sonra hasat edilir. Hasat zamanı, seçtiğiniz çeşide bağlıdır, ancak genellikle salatalıklar, ideal boyutlarına ulaştıklarında ve parlak yeşil renkte olduklarında en iyisidir.

Salatalık Ne Sıklıkla Sulanır?

Salatalık çok su ister mi sorusu bahçesinde salatalık yetiştirmek isteyenlerin akıllarını kurcalayan bir sorudur. Salatalıklar, özellikle büyüme ve meyve oluşturma dönemlerinde bol suya ihtiyaç duyarlar. Toprağın sürekli nemli kalmasını sağlamak önemlidir. Ancak, aşırı su bitkinin köklerini boğabileceği gibi bitkiyi hastalıklara da açık hale getirir.

Salatalık Hangi Ayda Ekilir?

Salatalık genellikle ilkbaharda ekilir. Bununla birlikte yerel iklim koşullarına bağlı olarak ekim zamanı değişebilmektedir.

Salatalık Ekimi ve Sulaması

Salatalık ekimi, tohumların yaklaşık 1-2 cm derinliğe ekilmesi ve yaklaşık 45-60 cm aralıklarla ekilmesi şeklinde yapılır. Sulama, toprağın sürekli nemli kalmasını sağlayacak şekilde düzenli olarak yapılmalıdır.

  • Toprak isteği: Salatalık bitkisi, iyi drenajlı, nem tutma kapasitesi yüksek ve organik maddece zengin toprakları tercih eder. Ayrıca, salatalıklar için en uygun toprak pH seviyesi 6,0-6,8 arasındadır.

  • İklim isteği: Salatalık, sıcak ve nemli bir iklimi tercih ederler. Düşük sıcaklık ve soğuk rüzgarlar, bitkinin büyümesini ve meyve verimini olumsuz etkileyebilir.

  • Su isteği: Salatalıklar, özellikle büyüme ve meyve oluşturma dönemlerinde bol suya ihtiyaç duyarlar.

ÖNERİLEN VİDEO
Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kayısı Çekirdeği Ne Zaman ve Nasıl Ekilir? Kayısı Çekirdeği Ekimi Hangi Ayda Olur?
YAŞAM Kayısı çekirdeği ne zaman ve nasıl ekilir?
Karpuz Ne Zaman ve Nasıl Ekilir? Karpuz Ekimi Hangi Ayda Olur?
YAŞAM Karpuz ne zaman ve nasıl ekilir?
Marul Ne Zaman ve Nasıl Ekilir? Marul Ekimi Hangi Ayda Olur?
YAŞAM Marul ne zaman ve nasıl ekilir?
Maydanoz Ne Zaman ve Nasıl Ekilir? Maydanoz Ekimi Hangi Ayda Olur?
YAŞAM Maydanoz ne zaman ve nasıl ekilir?
Mısır Ne Zaman ve Nasıl Ekilir? Mısır Ekimi Hangi Ayda Olur?
YAŞAM Mısır ne zaman ve nasıl ekilir?
Nane Ne Zaman ve Nasıl Ekilir? Nane Ekimi Hangi Ayda Olur?
YAŞAM Nane ne zaman ve nasıl ekilir?
Nohut Ne Zaman ve Nasıl Ekilir? Nohut Ekimi Hangi Ayda Olur?
YAŞAM Nohut ne zaman ve nasıl ekilir?
Maceranın en uç noktası: Trolltunga
YAŞAM Maceranın en uç noktası!
Babadağ, 55 ülkeden yamaç paraşütü sporcusunu ağırladı
YAŞAM Babadağ, 55 ülkeden yamaç paraşütü sporcusunu ...
Fasulye Ne Zaman ve Nasıl Ekilir? Fasulye Ekimi Hangi Ayda Olur?
YAŞAM Fasulye ne zaman ve nasıl ekilir?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.