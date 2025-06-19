Saldırıya uğrayan kadın sürücüye de hapis istemi! Çocuğunu da darp ettiler iddiası!

Maltepe'de iki çocuğuyla trafikte seyir halinde olan sürücü Emine Topçu yol verme nedeniyle tartışma yaşadığı otomobil sürücüsü Burak Yılmaz’ın saldırısına uğradı.

DHA'nın haberine göre hazırlanan iddianamede Burak Yılmaz hakkında, Emine Topçu'ya karşı 'Yol kesmek suretiyle birden fazla kişi tarafından nitelikli yağma' suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle, yanında bulunan arkadaşı Abdulhamit Turan hakkında ise, 'Yol kesmek suretiyle birden fazla kişi tarafından nitelikli yağma' suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

Ayrıca çocukları E.A.T. ve Y. A.T.’ye karşı ise 'Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten yaralama' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar olmak üzere toplamda 11 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

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Savcılık, Emine Topçu hakkında ise Burak Yılmaz’a karşı, 'Haksız tahrik altında kasten yaralama' suçundan 6 aydan 1,5 yıla kadar hapis cezası istedi.

TELEFONUNU FIRLATTI

Olay, 29 Mayıs saat 18.00 sıralarında Maltepe Sahilyolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; çocuklarıyla birlikte trafikte seyir halinde olan Emine Topçu, sola dönüş için ayrılan şeridin dışında beklediği sırada arkasından gelen otomobil sürücüsü Burak Yılmaz ile yol verme nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle aracından inen Yılmaz bağırarak, Emine Topçu’nun aracına doğru yürüdü. 2 çocuğuyla panik yaşayan Topçu, olayı cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Emine Topçu’nun elindeki telefonu alan Yılmaz, bir süre sonra telefonu aracın içine fırlatarak kendi otomobiline döndü. Emine Topçu’nun şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Burak Yılmaz ve otomobilde yanında bulunan Abdulhamit Turan, 30 Mayıs’ta çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili yürütülen soruşturmayı Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tamamladı.

REKLAM "YOL KESMEK SURETİYLE YAĞMA" SUÇUNA SEBEBİYET VERECEĞİ Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, görüntü tutanaklarında tarafların trafikte yaşadığı tartışmaya dair kayıtların bulunduğu belirtilerek, tutuklu müşteki sanık Burak Yılmaz ve tutuklu sanık Abdülhamit Turan'ın, trafikte çocuklarıyla birlikte seyahat eden Emine Topçu tartıştıkları, Topçu'nun telefonla olayı kaydettiği sırada ise, sanıkların telefonu aldıkları ve tartışmanın büyüdüğü kaydedildi. Emine Topçu'nun elinde bulunan telefonu cebir ve tehdit kullanarak alınmasından dolayı sanıkların birlikte hareket etmekle eylemlerinin 'Yol kesmek suretiyle yağma' suçuna sebebiyet vereceği belirtilen iddianamede müşteki sanık olarak yer alan Topçu'nun ifadesine de yer verildi. İddianamede adli muayene raporu da yer aldı. Rapora göre, Emine Topçu’nun sol çenede kızarık olmasının, Burak Yılmaz’ın burun üst hattında hafif kızarıklık yaralanmasının basit tıbbı müdahaleyle giderileceği yer aldı. Topçu’nun oğlu Y.A.T.'nin adli muayene raporunda, sırtındaki hassasiyetin hafif olduğu belirtilerek basit tıbbı müdahaleyle giderilebilecek ölçüde olduğu, kızı E.A.T.’de darp ve cebir izine rastlanılmadığı kaydedildi.

"BAĞIRARAK VE KOŞARAK GELDİ TELEFONUMU ALDI" Emine Topçu’nun ifadesi de iddianame de yer aldı. Topçu, "Trafikte yaşanan tartışmada Burak Yılmaz, aracımın şoför kapısına geldi. Aracın camına defalarca yumruk attı. Camı açmadığımdan aracıma yöneldi. Kayda almak için camı açtığımda koşarak ve bağırarak geldi telefonumu aldı. Bağırarak telefonu arabamın içine attı. Araçtan indim, şahsın plakasını kayda almak istediğimde sağ ön koltukta oturan Abdülhamit Turan, araçtan inerek bağırmaya başladı. Aracıma binip kızım E.A.T.’nin telefonuyla polisi aramak için biraz ilerledim. Polise konumu belirtmek için araçtan indiğimde arkamdan gelen araçtan çıkan Abdulhamit Turan telefonu elimden aldı. Telefonu almak istediğimde Abdulhamit Turan kafama yumruk atarak telefonu yere attı, telefon kırıldı. Daha sonra aracın yanında bekleyen oğlum Y.A.T.’nin yakasından tutarak 4-5 defa yumruk attı. Kızıma da yumruk atmak istedi ancak vuramadı. Telefonunu aldığımda kapalıydı. Şahıslar tehditlerde bulundu" dedi. "BANA DA VURMAYA ÇALIŞTI" Emine Topçu’nun oğlu Y.A.T. ifadesinde, "Şoför yanında oturan Abdulhamit Turan arabaya doğru itekleyerek birkaç defa sırtıma yumruk attı. Bana vurduğu sırada ablam E.A.T. araya girmek istedi ve ona saldırmaya çalıştı ablam kaçtı. Yardıma gelenler annemin telefonunu saldıranların arabasından bularak anneme verdi. Şikayetçiyim" dedi. Emine Topçu’nun kızı E.A.T. ise, "Kardeşime yumruk atan kişi annem Emine Topçu'nun elindeki telefonu alarak yere doğru fırlattı. Bu kişi bana da vurmaya çalıştı ancak kendimi geri çekerek kaçtım. Şikayetçiyim" dedi.