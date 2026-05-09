Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Almanya Salih Özcan, Borussia Dortmund'a veda ediyor

        Salih Özcan, Borussia Dortmund'a veda ediyor

        Borussia Dortmund'ta ayrılacağı açıklanan milli futbolcu Salih Özcan, Almanya Bundesliga'nın 33. haftasında Eintracht Frankfurt'u ağırladıkları maçın 78. dakikasında oyuna girdi ve Sarı Siyahlılar'daki son iç saha karşılaşmasında taraftara veda etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09 Mayıs 2026 - 18:24 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Salih Özcan, Borussia Dortmund'a veda ediyor!

        Milli futbolcu Salih Özcan, Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'a veda etmeye hazırlanıyor.

        Bundesliga'nın 33. haftasında Borussia Dortmund konuk ettiği Eintracht Frankfurt'u 3-2 yenerken 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Salih Özcan, 78. dakikada oyuna girdi.

        SALİH ÖZCAN, DORTMUND TARAFTARLARINA VEDA ETTİ

        Maç sonunda ise takımdan ayrılması beklenen 3 oyuncu Salih Özcan, Niklas Süle ve Julian Brandt tribünlere giderek taraftarlara veda etti.

        Kulüp sosyal medyasında da paylaşılan fotoğrafta oyuncuların takıma veda edeceği doğrulanırken üç futbolcunun birlikte bir fotoğrafının altına "Yakışır şekilde bir veda" notu düşüldü.

        Öte yandan, Eintracht Frankfurt forması giyen milli futbolcu Can Uzun, maçın 2. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

        Borussia Dortmund, şampiyonluğunu ilan eden Bayern Münih'in ardından 70 puanla ligi ikinci sırada bitirmeyi garantiledi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kağıthane'de kızını silahla vuran damadını öldüren kayınvalideyi mahalleli karşıladı: Çocuklarımı korudum

        Kağıthane'de kızını silahla silahla yaralayan damadı Rüzgar Eser'i (33) göğsünden bıçaklayarak öldüren kayınvalide Delal A.(58) hakkında 'ev hapsi' şartıyla adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verildi. Adliye çıkışı komşuları tarafından karşılanan mahallede karşılanan Delal A. "Ben anneliğ...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Damadını vuran kayınvalide alkışlarla karşılandı
        Damadını vuran kayınvalide alkışlarla karşılandı
        İran'ın Harg Adası açıklarında petrol sızıntısı tespit edildi
        İran'ın Harg Adası açıklarında petrol sızıntısı tespit edildi
        Bartın'daki davada 33 tutuklama
        Bartın'daki davada 33 tutuklama
        10 gün etkili olacak! Afrika üzerinden geliyor
        10 gün etkili olacak! Afrika üzerinden geliyor
        CANLI | Şampiyonluk mücadelesi öncesi son gelişmeler!
        CANLI | Şampiyonluk mücadelesi öncesi son gelişmeler!
        Özel'e re'sen soruşturma
        Özel'e re'sen soruşturma
        Mantar yedikten sonra fenalaşan hamile kadın ile karnındaki bebek öldü
        Mantar yedikten sonra fenalaşan hamile kadın ile karnındaki bebek öldü
        Fenerbahçe, Konya'da Devler Ligi için sahada!
        Fenerbahçe, Konya'da Devler Ligi için sahada!
        Uyku da yeme alışkanlıklarını şekillendiriyor
        Uyku da yeme alışkanlıklarını şekillendiriyor
        Evleniyorlar
        Evleniyorlar
        Genç kadını sokakta katletti! Caniye en ağır ceza istendi
        Genç kadını sokakta katletti! Caniye en ağır ceza istendi
        Yerel seçimlerde Starmer'a şok
        Yerel seçimlerde Starmer'a şok
        Ölümsüz olmak için milyonlarca dolar harcıyor
        Ölümsüz olmak için milyonlarca dolar harcıyor
        "Karantinadayım"
        "Karantinadayım"
        Osimhen Şampiyonlar Ligi'nde zirvede!
        Osimhen Şampiyonlar Ligi'nde zirvede!
        Kennedy laneti: Suikastler, kazalar ve skandallar
        Kennedy laneti: Suikastler, kazalar ve skandallar
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Ördek Sendromu yaşayanların sayıları artıyor!
        Ördek Sendromu yaşayanların sayıları artıyor!
        "Bergüzar alın teriyle zayıfladı"
        "Bergüzar alın teriyle zayıfladı"
        Rusya'da Zafer Bayramı kutlamaları
        Rusya'da Zafer Bayramı kutlamaları