Salih Özcan, Borussia Dortmund'a veda ediyor!

Kağıthane'de kızını silahla vuran damadını öldüren kayınvalideyi mahalleli karşıladı: Çocuklarımı korudum

Kağıthane'de kızını silahla silahla yaralayan damadı Rüzgar Eser'i (33) göğsünden bıçaklayarak öldüren kayınvalide Delal A.(58) hakkında 'ev hapsi' şartıyla adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verildi. Adliye çıkışı komşuları tarafından karşılanan mahallede karşılanan Delal A. "Ben anneliğimi yüreğimle yaptım. Kimse bırakmaz çocuklarını öldürmeye. Ben çocuklarımı korudum" dedi. (DHA)