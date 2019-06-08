İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) küme düşen Empoli'de forma giyen ve kulübün küme düşmesi sonrasında yaptığı açıklamayla ayrıldığını duyuran Salih Uçan bu kez de Fenerbahçe'ye veda etti.

Fenerbahçe, geçen sezon başında Empoli'ye kiralanan 25 yaşındaki futbolcu üzerindeki haklardan Miha Zajc transferi sonrasında vazgeçmişti.

Salih Uçan sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Fenerbahçe'den ayrıldığını duyurdu.

25 yaşındaki futbolcunun paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Henüz 18 yaşında Fenerbahçe formasını giymenin gururunu yaşadım. Geldiğim ilk sezonda yaşadığım UEFA Avrupa Ligi finali, bir sezon sonra yaşadığımız lig şampiyonluğu ve kupa şampiyonluğu benim için harika deneyimlerdi. Burada yaşadığım güzel günler, başarılar, biriktirdiğim iyi anılar, arkadaşlıklar hafızamdan asla silinmeyecek.

Sevgili Fenerbahçe taraftarı, geldiğim ilk günden beri bana destek oldunuz, sizler için mücadele etme imkanı bulduğum her dakika benim için çok önemliydi.

Bugüne kadar bana yardımcı olan hocalarıma, başkanlarıma ve yöneticilerime çok teşekkür ediyorum.

Hakkınızı helal edin"