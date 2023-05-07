Salma Hayek'ten, Adriana Lima'ya ünlülerin güzellik hileleri!

2. JESSICA ALBA

Jessica Alba birçok güzellik hilesini uyguluyor. Bunlardan birisini makyaj sanatçısı Chloe Morello'dan öğrendi. Öncelikle kremi yüzünün her yerine küçük noktalar halinde uyguluyor ve ardından makyaj sabitleyici sprey sıkıyor ve bir sünger ile dağıtıyor. Bu sayede bütün ürünler iç içe geçiyor ve ortaya doğal bir görünüm çıkıyor.