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Salma Hayek'ten, Adriana Lima'ya ünlülerin güzellik hileleri!

Dünyaca ünlü yıldızların güzellik sırları arkasında ne kadar estetik ve güzellik uzmanları yatıyor olsa da, kendi uyguladıkları pratik hilelerde bulunuyor. Oldukça işe yarar güzellik hilelerini sizler için derledik...

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  • Salma Hayek'ten, Adriana Lima'ya ünlülerin güzellik hileleri ve taktikleri!

    1. AMANDA SEYFRİED

    Amanda Seyfried kırışıklıklarını düzeltmek için geceleri alnına üçgen şekilli bir bant yapıştırıyor. Bu hile son dönemlerde TikTok'da oldukça popüler hale geldi. Ülkemizde de alternatif yöntemleri bulunuyor. 

     
  • Salma Hayek'ten, Adriana Lima'ya ünlülerin güzellik hileleri ve taktikleri!

    2. JESSICA ALBA

    Jessica Alba birçok güzellik hilesini uyguluyor. Bunlardan birisini makyaj sanatçısı Chloe Morello'dan öğrendi. Öncelikle kremi yüzünün her yerine küçük noktalar halinde uyguluyor ve ardından makyaj sabitleyici sprey sıkıyor ve bir sünger ile dağıtıyor. Bu sayede bütün ürünler iç içe geçiyor ve ortaya doğal bir görünüm çıkıyor.

     
  • Salma Hayek'ten, Adriana Lima'ya ünlülerin güzellik hileleri ve taktikleri!

    3. EVA MENDES

    Eva Mendes cildinin parlıyormuş gibi görünmesine nemlendircisinin için birkaç damla bronzlaştırıcı eklemesine borçlu. Bu basit taktik, oyuncuyu çok fazla makyaj yapmak istemediği zamanlar kurtarıyor. Hafif nemli ve doğal bir görüntü elde ediyor. 

     
  • Salma Hayek'ten, Adriana Lima'ya ünlülerin güzellik hileleri ve taktikleri!

    4. ISLA FISHER

    Fisher firpiklerini kıvırmadan önce saç kurutma makinesi ile kıvırıcısını birkaç saniye ısıtıyor. Zor kıvrılan kirpiler için işe yarayan bu tekniği denemeden önce dikkatli olmakta fayda var.

     
  • Salma Hayek'ten, Adriana Lima'ya ünlülerin güzellik hileleri ve taktikleri!

    5. GWEN STEFANI

    Gwen Stefani iddailı kırmızı rujları ile ilgi çekiyor. Ancak ünlü şarkıcı bu ikonik görüntüyü elde etmek için birkaç ruju üst üste sürerek yapıyormuş. Marilyn Monroe da bu taktiği zamanında sık sık uygularmış.

     
  • Salma Hayek'ten, Adriana Lima'ya ünlülerin güzellik hileleri ve taktikleri!

    6. HALLE BERRY

    Berry, dudaklarının doğal görünmesi için önce rujunu sürüyor ardından siliyor ve üzerine şeffaf dudak paratıcısı sürüyor.

     
  • Salma Hayek'ten, Adriana Lima'ya ünlülerin güzellik hileleri ve taktikleri!

    7. FREİDA PİNTO

    Pinto gözlerinin parlaması için far değil vazelin kullanıyor. Oyuncu bu ürünün herhangi bir fardan daha iyi olduğunu söylüyor.

     
  • Salma Hayek'ten, Adriana Lima'ya ünlülerin güzellik hileleri ve taktikleri!

    8. CHARLİZE THERON

    Theron, Avustralya devekuşunun deri altı sıvısından elde edilen Emu yağını saçlarına sürüyor. Bu yağ doğal bir ilaç sayılabilir. Theron sık sık masaj yaparak saçlarını güçlendiriyormuş.

     
  • Salma Hayek'ten, Adriana Lima'ya ünlülerin güzellik hileleri ve taktikleri!

    9. MARGOT ROBBİE

    Margot Robbe, taze ve dinlenmiş bir cilt görünümü için allık kullanmayı seviyor. Bu yüzden maksimum etkiyi elde etmek için 2 farklı allık sürüyor. Cildine makyaj bazı sürdükten sonra krem allıkla elmacık kemiklerini belirginleştiriyor. Makyaj bittikten sonra ise pudra allık uyguluyor.

     
  • Salma Hayek'ten, Adriana Lima'ya ünlülerin güzellik hileleri ve taktikleri!

    10. SELENA GOMEZ

    Gomez, cımbız ile kirpiklerine  rimel sürüyor. Son zamanlarda sosyal medyada "örümcek bacağı kirpik" olarak da geçen rimel tekniği kirpikleri daha belirgin gösteriyor.

     
  • Salma Hayek'ten, Adriana Lima'ya ünlülerin güzellik hileleri ve taktikleri!

    11. ASHLEY GRAHAM

    Graham kaşlarını şekillendirmek için saç jölesi kullanıyor. Kaş ürünlerinden çok daha uygun fiyatlı ve uzun dayandığını söyleyen Graham sıklıkla bu yönteme başvuruyor.

     
  • Salma Hayek'ten, Adriana Lima'ya ünlülerin güzellik hileleri ve taktikleri!

    12. BLAKE LİVELY

    Blake Lively, makyajını her zaman güneşe yakın bir ışık altında yapıyor. Bu şekilde her koşulda makyajının yüzüne yansımasını görüyor.

     
  • Salma Hayek'ten, Adriana Lima'ya ünlülerin güzellik hileleri ve taktikleri!

    13. KATE WİNSLET

    Dünyaca ünlü oyuncu Winslet, genellikle minimal makyajları tercih ediyor. Ancak oyuncunnun vazgeçilmezlerinden birisi fondöten. Winslet, adet döngüsünün farklı günlerinde farklı renkleri kullanıyor. Döngünün başındayken cildi daha düzgün, ortasında daha kızarık olduğu için farklı tonları tercih ediyormuş.

     
  • Salma Hayek'ten, Adriana Lima'ya ünlülerin güzellik hileleri ve taktikleri!

    14. ADRİANA LİMA

    Victoria Secret'ın eski meleklerinden olan Adriana Lima, saçlarına avokado maskesi yapıyor. Ünlü model meyve posasına saç kremi karıştırıp haftada bir saçlarına uyguluyor.

     
  • Salma Hayek'ten, Adriana Lima'ya ünlülerin güzellik hileleri ve taktikleri!

    15. SALMA HAYEK

    Salma Hayek bacaklarına sıvı aydınlatıcı uyguluyor. Bu şekilde bacaklarını daha zayıf ve şekilli gösteriyor.

    Kaynak: Brightside

     

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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