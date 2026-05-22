Samandağ'da eğitime 1 gün ara verildi
Hatay genelinde etkili olan ve 3 kişinin yaşamını yitirdiği sağanak nedeniyle Samandağ ilçesinde eğitime bugün ara verildi
Giriş: 22 Mayıs 2026 - 00:55 Güncelleme:
Hatay Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, kentte etkili olan yağışlar nedeniyle Samandağ ilçesinde 22 Mayıs'ta (bugün) eğitime bir gün ara verileceği belirtildi.
Kentte dünden bu yana etkili olan sağanak nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetmişti. Sağanak nedeniyle dün Samandağ'da tüm okullarda, Antakya'da ise 5 okulda eğitime ara verilmişti.
*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ