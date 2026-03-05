Canlı
        Sami Uğurlu: Futbolcularımın verdiği mücadeleden memnunum - Futbol Haberleri

        Sami Uğurlu: Futbolcularımın verdiği mücadeleden memnunum

        Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 4. ve son hafta maçında sahasında Samsunspor'a 2-0 yenilen Hesap.com Antalyaspor'da teknik direktör Sami Uğurlu, "Futbolcularımın verdiği mücadeleden memnunum" dedi.

        "Futbolcularımın verdiği mücadeleden memnunum"

        Antalyaspor'da teknik direktör Sami Uğurlu, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 4. ve son hafta maçında 2-0 yenildikleri Samsunspor karşılaşmasını değerlendirdi.

        "FUTBOLCULARIMIN VERDİĞİ MÜCADELEDEN MEMNUNUM"

        Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Uğurlu, bu maçta, süre bulamayan oyunculara fırsat tanıdığını ifade etti. Genç oyunculara da bu maçta şans verdiğini aktaran Uğurlu, "Genel anlamda iyi bir mücadele verdik. Futbolcularımın verdiği mücadeleden memnunum. Bu maçlar oynamayan oyuncular için bir fırsat. O da değerlendirilecek konulardan bir tanesi." diye konuştu.

        Sami Uğurlu, iyi performans aldıkları futbolcular olduğu kadar beklentilerinin altında kalan oyuncuların bulunduğunu da sözlerine ekledi.

