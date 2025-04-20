Şampiyon Bursaspor, kupasına kavuştu!

3. Lig 1.Grup'ta geçen hafta şampiyonluğunu garantileyen Bursaspor, 29.hafta karşılaşmasında evinde ağırladığı Bornova 1877 Sportif’i 4-1 mağlup etti.

Karşılaşmada 3. Lig'deki yeni seyirci rekoru da kırıldı. Daha önce 43 bin 760 olan rekor, bu maçta 45 bin 170 kişiye ulaşırken, tribünleri dolduran yeşil-beyazlı taraftarlar, Maraton ve Teksas tribünlerinde koreografi oluşturdu.

Koreografide; Maraton’da Red Kit ve Teksas, Teksas Tribününde ise 'GELİYORUZ' başlıklı pankart yazısı ve Daltonlar yer aldı.