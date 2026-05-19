Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Şampiyon Fenerbahçe arsaVev, Ünye'yi 8-0 yendi!

        Şampiyon Fenerbahçe arsaVev, Ünye'yi 8-0 yendi!

        Kadın Futbol Süper Ligi'nde şampiyonluğunu garantileyen Fenerbahçe arsaVev, 29. haftada ağırladığı Ünye Kadın Spor Kulübü'nü 8-0 yendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19 Mayıs 2026 - 16:22 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şampiyondan 8 gollü resital!

        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde bitime 2 hafta kala şampiyonluğu garantileyen Fenerbahçe arsaVev, 29. haftada konuk ettiği Ünye Kadın Spor Kulübü'nü 8-0 yendi.

        Chobani Stadı'nda oynanan müsabakada sarı-lacivertli ekip, 28. dakikada Busem Şeker ile 1-0 öne geçti. Fenerbahçe, 32. dakikada Maria Alves ile farkı 2'ye (2-0) çıkardı ve ilk yarı bu sonuçla sona erdi.

        İkinci yarıda da gollerine devam eden sarı-lacivertli takım, 56. dakikada İpek Kaya, 70. dakikada Andrea Staskova ile farkı açmaya devam etti: 4-0.

        Fenerbahçe, 76. dakikada penaltı kazandı. Konuk ekipte kale çizgisi üzerinde topa elle müdahale ettiği için Agnesa Gashi, kırmızı kart gördü. 77. dakikada penaltıyı kullanan Yağmur Uraz, kaleci Sudenur Yolcu'yu geçemedi. 81'inci dakikada Yağmur Uraz bu kez sahneye çıktı ve takımının 5. golünü attı: 5-0.

        REKLAM

        87. dakikada sarı-lacivertlilerde Flourish Chioma Sabastine, rakibinin müdahalesiyle yerde kalırken hakem beyaz noktayı gösterdi. 88'inci dakikada kullanılan penaltıyı Andrea Staskova ağlarla buluşturdu: 6-0.

        90. dakikada ceza yayının içinden Cansu Gürel, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve farkı 7'ye çıkardı: 7-0.

        90+4. dakikada Busem Şeker ile bir gol daha bulan sarı-lacivertli takım, maçı 8-0 kazandı.

        Şampiyon Fenerbahçe, bu galibiyetle puanını 80 yaptı. Ünye Kadın Spor Kulübü ise 40 puanda kaldı.

        Tarihinde ilk kez bu sezon kadın futbolunda zafere ulaşan sarı-lacivertliler, sezonu Fatih Vatanspor; Ünye Kadın Spor Kulübü de Amed Sportif Faaliyetler maçıyla noktalayacak.

        ÜNYE KADIN SPOR KULÜBÜ FUTBOLCULARINDAN ALKIŞ

        Ünye Kadın Spor Kulübü futbolcuları, lig şampiyonluğundan dolayı Fenerbahçeli oyuncuları karşılaşma öncesinde alkışladı.

        Bir koridor oluşturan Ordu temsilcisinin futbolcuları, başarısından dolayı sarı-lacivertlileri alkışlarla kutladı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ana Haber Bülteni - 17 Mayıs 2026 (Hürmüz Özgürlüğe Kavuşacak Mı?)

        Çorum'da polise ateş açıldı: 2 Şehit. Bayram ikramiyeleri ödenmeye başladı. Kabinenin gündeminde neler var? İran'dan Çin'e özel temsilci. İran'a yeni saldırı an meselesi mi? Trump'ın yeni savaş planı ne? Trump ve Netanyahu ne görüşecek? Savaşa geri mi dönülüyor? Hürmüz özgürlük kazanacak mı? Ana Hab...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişme!
        Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişme!
        Şantiyede bir kadına ait yanmış cansız beden bulundu!
        Şantiyede bir kadına ait yanmış cansız beden bulundu!
        Mango'nun kurucusu Andiç'in şüpheli ölümü: Oğlu gözaltında
        Mango'nun kurucusu Andiç'in şüpheli ölümü: Oğlu gözaltında
        İran'dan ABD'nin tehdidine yanıt
        İran'dan ABD'nin tehdidine yanıt
        İran ABD'ye iletilen teklifin detaylarını paylaştı
        İran ABD'ye iletilen teklifin detaylarını paylaştı
        İddia: Trump Küba'ya askeri harekatı değerlendiriyor
        İddia: Trump Küba'ya askeri harekatı değerlendiriyor
        Hakeme yumruk attı takımı yaktı!
        Hakeme yumruk attı takımı yaktı!
        Sağlık Raporları Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı
        Sağlık Raporları Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı
        Boğaz'da tüple dalış yaptı... Midye uğruna ölüm!
        Boğaz'da tüple dalış yaptı... Midye uğruna ölüm!
        Guardiola gidiyor, Maresca geliyor!
        Guardiola gidiyor, Maresca geliyor!
        Bugün 3'üncü gün... Korkutan bekleyiş!
        Bugün 3'üncü gün... Korkutan bekleyiş!
        Okul servisi elektrikli oldu
        Okul servisi elektrikli oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı
        Türk Gençliği Büyük Kurultayı'nda açıklamalar
        Türk Gençliği Büyük Kurultayı'nda açıklamalar
        "Mücadele kararlılıkla sürecek"
        "Mücadele kararlılıkla sürecek"
        Brandt için gözler TFF'de!
        Brandt için gözler TFF'de!
        Mersin'de 6 kişiyi öldüren firari katil hayatına son verdi!
        Mersin'de 6 kişiyi öldüren firari katil hayatına son verdi!
        107 yıl önce atılan ilk adım... 88 yıllık coşku!
        107 yıl önce atılan ilk adım... 88 yıllık coşku!
        Ünlülerden 19 Mayıs paylaşımları
        Ünlülerden 19 Mayıs paylaşımları
        Konuşması kesintiye uğratıldı
        Konuşması kesintiye uğratıldı