Şampiyon Galatasaray'ın kupa coşkusu!

Şampiyon olan Galatasaray Futbol Takımı'nın teknik heyeti ve oyuncularına madalyalarını Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu taktı. Bu sırada platformda bulunan ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar ile Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, şampiyon takımı tebrik etti.