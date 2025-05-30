Şampiyon son maçına çıkıyor! Galatasaray'ın Başakşehir 11'i...

BURUK İLE ATAN 9. KEZ RAKİP

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan bugüne kadar 8 kez rakip oldu. Oynadıkları mücadelelerde Buruk; Başakşehir ve Galatasaray'ı çalıştırırken, Atan ise Alanyaspor, Kayserispor ve Başakşehir'in başındaydı. Bu maçlarda Okan Buruk'un ekipleri 4, Çağdaş Atan'ın takımları ise 2 galibiyet aldı, 2 müsabaka da berabere sona erdi.