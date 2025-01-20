Şampiyonlar Ligi'nde Benfica ile Barcelona karşılaşacak. Estadio Da Luz'da oynanacak karşılaşmada her iki takımda galibiyet için sahaya çıkacak. Zorlu müsabakayı Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetecek. Peki, milyonlarca futbolsever tarafından heyecanla beklenen Benfica- Barcelona maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın merak edilen detayları ve muhtemel 11'leri...