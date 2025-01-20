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        Haberler Bilgi Spor Şampiyonlar Ligi: Benfica- Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü ilk 11'de oynayacak mı?

        Benfica- Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

        Şampiyonlar Ligi grup aşaması 7. hafta maçında Benfica ile Barcelona kozlarını paylaşacak. Hansi Flick yönetiminde 5 galibiyet 1 mağlübiyet alan Barcelona 15 puanla 2. sırada yer alıyor. Öte yandan 3 galibiyet 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle sahadan ayrılan Benfica 15. basamakta bulunuyor. Zorlu mücadele öncesinde milli oyuncularımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün Barcelona karşısında oynayıp oynamayacağı araştırılıyor. Peki, Benfica- Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.01.2025 - 11:02 Güncelleme: 20.01.2025 - 11:03
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        Şampiyonlar Ligi'nde Benfica ile Barcelona karşılaşacak. Estadio Da Luz'da oynanacak karşılaşmada her iki takımda galibiyet için sahaya çıkacak. Zorlu müsabakayı Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetecek. Peki, milyonlarca futbolsever tarafından heyecanla beklenen Benfica- Barcelona maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın merak edilen detayları ve muhtemel 11'leri...

        2

        BENFİCA- BARCELONA MAÇI NE ZAMAN?

        Benfica- Barcelona maçı 21 Ocak Salı (yarın) 23.00'te oynanacak.

        3

        BENFİCA- BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

        Estadio Da Luz'da oynanacak kritik mücadele tabii spor üzerinden canlı yayınlanacak.

        4

        ARALARINDA OYNANAN MAÇLAR

        Benfica ile Barcelona toplamda 9 kez karşı karşıya geldi. Maçların 3'ü Katalan ekibinin üstünlüğüyle sonuçlanırken, 2 müsabakadan Benfica galip ayrıldı. Aralarında oynanan 4 mücadelede ise eşitlik bozulmadı.

        5

        KEREM AKTÜRKOĞLU VE ORKUN KÖKÇÜ İLK 11'DE OYNAYACAK MI?

        Şampiyonlar Ligi 7. hafta maçında Barcelona ile karşılaşacak olan Benfica'nın kadrosunda Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu da yer alıyor.

        Performansıyla göz dolduran iki milli oyuncumuzun da Barcelona karşısında ilk 11'de forma şansı bulması bekleniyor.

        6

        BENFİCA MUHTEMEL 11

        Trubin, Araujo, Silva, Otamendi, Carreras, Barreiro, Florentino, Orkun, Kerem, Schjelderup, Pavlidis

        7

        BARCELONA MUHTEMEL 11

        Pena, Kounde, Araujo, Cubarsi, Balde, De Jong, Pedri, Yamal, Raphinha, Gavi, Lewandowski

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