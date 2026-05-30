Şampiyonlar Ligi Final maçı 2026: PSG - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Avrupa futbolunun zirvesinde nefesler tutuldu! PSG ile Arsenal'in karşı karşıya geleceği 2026 Şampiyonlar Ligi finali için geri sayım başladı. Dev maçın tarihi, saati ve şifresiz yayın bilgileri futbolseverler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. İşte merak edilenler...
PSG - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde PSG ile Arsenal’in karşı karşıya geleceği dev mücadele, 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü futbolseverlerle buluşacak. Kritik karşılaşmada düdük Almanya Futbol Federasyonu’ndan Daniel Siebert’te olacak. Büyük heyecana sahne olması beklenen final müsabakası saat 19.00’da başlayacak.
PSG - ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?
UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde bu akşam sahne alacak PSG - Arsenal karşılaşması, TRT 1 ekranlarının yanı sıra Tabii platformu üzerinden de canlı olarak izlenebilecek.