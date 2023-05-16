ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNAL BİLETİ NASIL ALINIR?

UEFA, 10 Haziran'daki maçın biletlerinin 21 Nisan'da satışa çıktığını duyurmuştu. UEFA tarafından 21 Nisan Cuma günü öğle saatlerinde yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verilmişti;



"72 bin biletten toplam 47 bin 200'ü taraftarlar ve genel halk tarafından satın alınabilir. Finale kalan iki takımın her biri, kendi taraftarları için 20'şer bin bilet temin edecek.