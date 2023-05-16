Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şampiyonlar Ligi finali biletleri ne kadar ve bilet nasıl alınır?

Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı bu hafta belirleniyor. İstanbul'da oynanacak ve tüm dünyada olduğu gibi ülkemizdeki futbolseverlerin de ayrı bir heyecanla beklediği final maçınının biletleri ile ilgili aramalar da sürüyor. İşte, Şampiyonlar Ligi finali biletlerinin ne kadar olduğu ve biletlerin nasıl alınacağına ilişkin detaylar...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Şampiyonlar Ligi finali biletleri ne kadar, kaç TL ve bilet nasıl alınır?

    Şampiyonlar Ligi'nde yarı final eşleşmeleri heyecanı devam ederken final maçı ile ilgili arayışlar da yoğunlaşmış durumda .10 Haziran 2023 Cumartesi günü oynanacak zorlu final öncesi merakla beklenen biletler de satışa çıktı. İşte, hem bilet fiyatları hem de yarı final ve final maçlarına dair bilgiler...
  • Şampiyonlar Ligi finali biletleri ne kadar, kaç TL ve bilet nasıl alınır?

    ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNAL BİLETİ NASIL ALINIR?

    UEFA, 10 Haziran'daki maçın biletlerinin 21 Nisan'da satışa çıktığını duyurmuştu. UEFA tarafından 21 Nisan Cuma günü öğle saatlerinde yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verilmişti;

    "72 bin biletten toplam 47 bin 200'ü taraftarlar ve genel halk tarafından satın alınabilir. Finale kalan iki takımın her biri, kendi taraftarları için 20'şer bin bilet temin edecek.
  • Şampiyonlar Ligi finali biletleri ne kadar, kaç TL ve bilet nasıl alınır?

    "Kalan biletler dünya çapındaki taraftarlara UEFA.com/tickets üzerinden satışa sunuluyor. Başarılı olan adaylar e-posta ile bilgilendirilecek ve tahsis edilen fiyat kategorisinde en fazla iki bilet satın alınabilecek.

    "Finale kalan takımların taraftarlarına ayrılan biletlerin satış ve tahsis süreci, ilgili kulüplerle birlikte düzenlenecektir. Kalan biletler ise yerel organizasyon yapısı, UEFA, UEFA'nın üye federasyonları, ticari ortaklar ve yayıncılar içindir."
  • Şampiyonlar Ligi finali biletleri ne kadar, kaç TL ve bilet nasıl alınır?

    ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNAL BİLETLERİ NE KADAR?

    "Genel halk için bilet fiyatları: Kategori 4: 70 €; 3. Kategori: 180 €; Kategori 2: 490 €; Kategori 1: 690 €."
  • Şampiyonlar Ligi finali biletleri ne kadar, kaç TL ve bilet nasıl alınır?

    ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE YARI FİNALİNDE SON DURUM

    Devler liginde yarı finalin iki eşleşmesinden biri olan Inter Milan randevusunda ilk maç 2-0 Inter üstünlüğü ile sona ermişti. Zorlu eşleşmede rövanş bu akşam oynanacak ilk finalist belli olacak.

    Yarı finalin diğer ayağında ise Real Madrid ile Manchester City kozlarını paylaşıyor. İki takım arasında oynanan ilk maç 1-1 berabere sona ermişti. Rövanş ise yarın saat 22:00'de Manchester'da oynanacak ve finalin adı netleşmiş olacak.
  • Şampiyonlar Ligi finali biletleri ne kadar, kaç TL ve bilet nasıl alınır?

    ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NE ZAMAN?

    Şampiyonlar Ligi finali, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda 10 Haziran 2023 Cumartesi günü oynanacak.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.