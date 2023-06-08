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Şampiyonlar Ligi konserleri ne zaman, hangi sanatçılar geliyor ve bilet fiyatları ne kadar?

Şampiyonlar Ligi için artık sayılı günler hatta sayılı saatler kaldı. UEFA, Şampiyonlar Ligi kapsamında çeşitli etkinlik ve konserler ile bu coşkuyu kutlamaya hazırlanıyor. İstanbul Yenikapı'da düzenlenecek festivalin açılışını Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve UEFA Şampiyonlar Ligi final elçisi Hamit Altıntop’un katılımıyla bugün gerçekleşti. Peki, Şampiyonlar Ligi Festivalinde kimler sahneye çıkacak, hangi etkinlikler olacak ve biletler nasıl alınır? İşte büyük finalin büyük etkinlikleri…

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  • Şampiyonlar Ligi konserleri ne zaman, hangi sanatçılar geliyor ve bilet fiyatları ne kadar?

    Büyük şehir, büyük güne hazırlanıyor. 68. Şampiyonlar Ligi finali ikinci kez İstanbul'da. Bu kapsamda çeşitli etkinliker düzenleyen UEFA, ünlü isimleri sahneye çıkartmaya hazırlanıyor. 8 Haziran Perşembe günü başlayan festival, ücretsiz bir şekilde futbolseverlerin ziyaretine açıldı. Peki, Şampiyonlar Ligi Festivali ne kadar sürecek, hangi isimler sahneye çıkacak? İşte, Şampiyonlar Ligi Festivali programı…
  • Şampiyonlar Ligi konserleri ne zaman, hangi sanatçılar geliyor ve bilet fiyatları ne kadar?

    ŞAMPİYONLAR LİGİ FESTİVALİ NE ZAMAN?

    8 Haziran Perşembe günü saat 11.00’de başlayan festival 11 Haziran Pazar günü saat 22.00’de sona erecek.
  • Şampiyonlar Ligi konserleri ne zaman, hangi sanatçılar geliyor ve bilet fiyatları ne kadar?

    ESKİ YILDIZLAR SAHADA

    "Şampiyonlar Ligi Efsaneleri Futbol Turnuvası" düzenlenecek. Turnuvaya Hamit Altıntop'un kaptanlığını yaptığı Türk futbol efsanelerinden oluşacak bir ekibin yanı sıra aralarında Luís Figo, Roberto Carlos, Clarence Seedorf, Kaká, Patrick Vieira gibi daha birçok eski yıldız futbolcunun olduğu üç takım daha şampiyonluk için yarışacak.
  • Şampiyonlar Ligi konserleri ne zaman, hangi sanatçılar geliyor ve bilet fiyatları ne kadar?

    SERTAB ERENER ŞAMPİYONLAR LİGİ FESTİVALİNDE

    UEFA Şampiyonlar Ligi festivalinde 8 Haziran Perşembe günü Eurovision şarkı yarışması birincisi Sertap Erener sahnede olacak.
  • Şampiyonlar Ligi konserleri ne zaman, hangi sanatçılar geliyor ve bilet fiyatları ne kadar?

    2023 ŞAMPİYONLAR LİGİ FESTİVALİNDE NELER VAR?

    Futbolseverler festival boyunca futbol temalı eğlencelere katılıp, canlı müzik dinleyebilecek ve ücretsiz dağıtılacak çeşitli küçük hediyelere sahip olabilecek.

    Şampiyonların Festivali Programı için tıklayınız

Haberi Hazırlayan : Abdulkadir Akdeniz
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