ESKİ YILDIZLAR SAHADA

"Şampiyonlar Ligi Efsaneleri Futbol Turnuvası" düzenlenecek. Turnuvaya Hamit Altıntop'un kaptanlığını yaptığı Türk futbol efsanelerinden oluşacak bir ekibin yanı sıra aralarında Luís Figo, Roberto Carlos, Clarence Seedorf, Kaká, Patrick Vieira gibi daha birçok eski yıldız futbolcunun olduğu üç takım daha şampiyonluk için yarışacak.