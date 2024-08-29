Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Şampiyonlar Ligi kura çekimi saat kaçta hangi kanalda? - Şampiyonlar Ligi'nde torbalar netleşti - Futbol Haberleri

        Şampiyonlar Ligi'nde torbalar netleşti... Sıra kura çekiminde

        UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda rövanş müsabakaları tamamlandı. İlk kez lig formatında düzenlenecek dev organizasyonda mücadele edecek 36 takım ve torbalar belli oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.08.2024 - 11:09 Güncelleme: 29.08.2024 - 11:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının play-off turu tamamlandı. Lig etabına yükselen tüm ekipler ve kura torbaları netleşti. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2024-2025 sezonunun kura çekimi bugün yapılacak.

        2

        Şampiyonlar Ligi kura çekimi saat kaçta hangi kanalda?

        Türk takımlarının yer almayacağı "Devler Ligi"nin kura çekimi, saat 19.00'da Monte Carlo'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirilecek ve TRT SPOR'dan canlı yayınlanacak.

        3

        İLK KEZ LİG FORMATINDA DÜZENLENECEK

        İlk kez lig formatı şeklinde düzenlenecek organizasyonda 1. maçlar, 17-19 Eylül tarihlerinde oynanacak ve bu etap 29 Ocak 2025'te sona erecek.

        4

        36 TAKIMLI LİG MAÇLARI NASIL OYNANACAK?

        - Takımlar katsayı puanına göre 4 torbaya ayrılacak

        - Takımlar kendi torbası da dahil olmak üzere 2'şer takımla eşleşecek

        - Toplamda 8 farklı takıma karşı mücadele edecek ekipler; bu müsabakaların 4'ünü evinde, 4'ünü deplasmanda oynayacak

        - 8 hafta sonunda ligi ilk 8'de bitiren takımlar son 16 turuna yükselecek

        - Ligi 9 ile 24. sıralarda tamamlayan ekipler, iki ayaklı play-off oynayacak. Bu eşleşmenin galipleri, ligi ilk 8'de bitiren takımlar ile son 16 turuna çıkacaklar.

        - 25 ile 36. sıralardaki takımlar için grup aşamasındaki gibi bir alt kupadan yola devam etme şansı olmayacak ve bu takımlar Avrupa'ya veda edecek

        - Son 16 turundan itibaren iki ayaklı eleme usulü karşılaşmalar devam edecek

        5

        Ligi lk 8 sırada tamamlayan takımlar, doğrudan son 16 turuna yükselecek. Puan cetvelini 9 ile 24. sırada bitiren ekipler ise play-off'ta karşılaşacak. Play-off'ta 9 ile 16. sırada yer alan takımlar ile 17 ve 24. sırada bulunan takımlar karşı karşıya gelecek. Bu eşleşmelerde rakiplerine üstünlük sağlayan 8 takım daha son 16 turuna çıkacak. Lig aşamasında ilk 24'ün dışında kalan takımlar ise Avrupa defterini kapatacak.

        6

        İŞTE ŞAMPİYONLAR LİGİ TORBALARI

        1. Torba: Manchester City, Bayern Münih, Real Madrid, PSG, Liverpool, Inter, Borussia Dortmund, Leipzig, Barcelona

        7

        2. Torba: Bayer Leverkusen, Atletico Madrid, Atalanta, Juventus, Benfica, Arsenal, Club Brugge, Shakhtar Donetsk, Milan

        8

        3. Torba: Feyenoord, Sporting Lizbon, PSV, Dinamo Zagreb, Salzburg, Lille, Kızılyıldız, Young Boys, Celtic

        9

        4. Torba: Slovan Bratislava, Monaco, Sparta Prag, Aston Villa, Bologna, Girona, Stuttgart, Sturm Graz, Brest

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da yeni taksi teklifi onaylandı
        İstanbul'da yeni taksi teklifi onaylandı
        Sefaköy'de iki metrobüs çarpıştı: 1 ölü, 38 yaralı
        Sefaköy'de iki metrobüs çarpıştı: 1 ölü, 38 yaralı
        Bakan Şimşek'ten 'enflasyon düzeltmesi' açıklaması
        Bakan Şimşek'ten 'enflasyon düzeltmesi' açıklaması
        Narin Güran'ı arama çalışmaları 9'uncu günde! İşte son gelişmeler
        Narin Güran'ı arama çalışmaları 9'uncu günde! İşte son gelişmeler
        Adım adım Fenerbahçe'ye!
        Adım adım Fenerbahçe'ye!
        Kuruyan doğa harikası göl otopark oldu!
        Kuruyan doğa harikası göl otopark oldu!
        Yapay zeka hisselerinde düşüş!
        Yapay zeka hisselerinde düşüş!
        Beşiktaş, Lugano'yu ağırlayacak
        Beşiktaş, Lugano'yu ağırlayacak
        Böbrekleri korumanın 10 yolu
        Böbrekleri korumanın 10 yolu
        3600 yıllık sır
        3600 yıllık sır
        İklim değişikliği meyveleri de vurdu: Tadı da rengi de kalmadı
        İklim değişikliği meyveleri de vurdu: Tadı da rengi de kalmadı
        Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'altınla kira ödeme' açıklaması
        Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'altınla kira ödeme' açıklaması
        Ayrılığı bu sözlerle duyurdu
        Ayrılığı bu sözlerle duyurdu
        Acil durum uyarısı yayınlanmıştı: Tayfun vurdu!
        Acil durum uyarısı yayınlanmıştı: Tayfun vurdu!
        80'ler testi: Bu ünlüleri tanıdınız mı?
        80'ler testi: Bu ünlüleri tanıdınız mı?
        Warren Buffett 1 trilyon dolar kulübünde
        Warren Buffett 1 trilyon dolar kulübünde
        Vatandaş vergi borcunu kartla ödüyor
        Vatandaş vergi borcunu kartla ödüyor
        Renkli güneş kremleri gerçekten koruyor mu?
        Renkli güneş kremleri gerçekten koruyor mu?
        Kaybolan şarkıların özgürlük savaşçısı
        Kaybolan şarkıların özgürlük savaşçısı