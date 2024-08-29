Şampiyonlar Ligi'nde torbalar netleşti... Sıra kura çekiminde
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda rövanş müsabakaları tamamlandı. İlk kez lig formatında düzenlenecek dev organizasyonda mücadele edecek 36 takım ve torbalar belli oldu
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının play-off turu tamamlandı. Lig etabına yükselen tüm ekipler ve kura torbaları netleşti. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2024-2025 sezonunun kura çekimi bugün yapılacak.
Şampiyonlar Ligi kura çekimi saat kaçta hangi kanalda?
Türk takımlarının yer almayacağı "Devler Ligi"nin kura çekimi, saat 19.00'da Monte Carlo'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirilecek ve TRT SPOR'dan canlı yayınlanacak.
İLK KEZ LİG FORMATINDA DÜZENLENECEK
İlk kez lig formatı şeklinde düzenlenecek organizasyonda 1. maçlar, 17-19 Eylül tarihlerinde oynanacak ve bu etap 29 Ocak 2025'te sona erecek.
36 TAKIMLI LİG MAÇLARI NASIL OYNANACAK?
- Takımlar katsayı puanına göre 4 torbaya ayrılacak
- Takımlar kendi torbası da dahil olmak üzere 2'şer takımla eşleşecek
- Toplamda 8 farklı takıma karşı mücadele edecek ekipler; bu müsabakaların 4'ünü evinde, 4'ünü deplasmanda oynayacak
- 8 hafta sonunda ligi ilk 8'de bitiren takımlar son 16 turuna yükselecek
- Ligi 9 ile 24. sıralarda tamamlayan ekipler, iki ayaklı play-off oynayacak. Bu eşleşmenin galipleri, ligi ilk 8'de bitiren takımlar ile son 16 turuna çıkacaklar.
- 25 ile 36. sıralardaki takımlar için grup aşamasındaki gibi bir alt kupadan yola devam etme şansı olmayacak ve bu takımlar Avrupa'ya veda edecek
- Son 16 turundan itibaren iki ayaklı eleme usulü karşılaşmalar devam edecek
Ligi lk 8 sırada tamamlayan takımlar, doğrudan son 16 turuna yükselecek. Puan cetvelini 9 ile 24. sırada bitiren ekipler ise play-off'ta karşılaşacak. Play-off'ta 9 ile 16. sırada yer alan takımlar ile 17 ve 24. sırada bulunan takımlar karşı karşıya gelecek. Bu eşleşmelerde rakiplerine üstünlük sağlayan 8 takım daha son 16 turuna çıkacak. Lig aşamasında ilk 24'ün dışında kalan takımlar ise Avrupa defterini kapatacak.
İŞTE ŞAMPİYONLAR LİGİ TORBALARI
1. Torba: Manchester City, Bayern Münih, Real Madrid, PSG, Liverpool, Inter, Borussia Dortmund, Leipzig, Barcelona
2. Torba: Bayer Leverkusen, Atletico Madrid, Atalanta, Juventus, Benfica, Arsenal, Club Brugge, Shakhtar Donetsk, Milan
3. Torba: Feyenoord, Sporting Lizbon, PSV, Dinamo Zagreb, Salzburg, Lille, Kızılyıldız, Young Boys, Celtic
4. Torba: Slovan Bratislava, Monaco, Sparta Prag, Aston Villa, Bologna, Girona, Stuttgart, Sturm Graz, Brest