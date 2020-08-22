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Şampiyonlar Ligi'nde 1,7 milyar avroluk final

Finalde karşılaşacak Bayern Münih ile Paris Saint-Germain kulüplerinin kadrolarındaki futbolcuların tahmini piyasa değeri 1 milyar 730 milyon Euro ediyor

Kylian Mbappe

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde karşılaşacak Almanya'nın Bayern Münih ile Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımlarındaki futbolcuların tahmini piyasa değeri 1,7 milyar Euro'yu buluyor.

Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre PSG'nin tahmini piyasa değeri 801,45 milyon, Bayern Münih'in ise 928,55 milyon Euro oldu.

Bayern Münih'in Alman oyuncuları Leroy Sane 80 milyon, Joshua Kimmich 75 milyon, Serge Gnabry 72 milyon Euro'luk değerleriyle takımın en pahalı 3. oyuncusu olarak öne çıkıyor.

PSG'nin yıldızları Fransız Kylian Mbappe 180 milyon Euro'luk değeriyle ilk sırada yer alırken, Brezilyalı Neymar ise 128 milyon avroluk tahmini piyasa değerine sahip.

Bayern Münihli futbolcuların piyasa değerleri şöyle:

FutbolcuDeğeri (euro)
Leroy Sane80 milyon
Joshua Kimmich75 milyon
Serge Gnabry72 milyon
David Alaba65 milyon
Alphonso Davies60 milyon
Robert Lewandowski56 milyon
Philippe Coutinho56 milyon
Lucas Hernandez56 milyon
Leon Goretzka50 milyon
Thiago48 milyon
Niklas Süle48 milyon
Kingsley Coman40 milyon
Benjamin Pavard40 milyon
Thomas Müller30 milyon
Corentin Tolisso25,5 milyon
Ivan Perisic17,5 milyon
Alvaro Odriozola16 milyon
Manuel Neuer14,5 milyon
Javi Martínez13 milyon
Jerome Boateng12 milyon
Tanguy Nianzou11 milyon
Michael Cuisance10 milyon
Alexander Nübel9,5 milyon
Joshua Zirkzee9 milyon
Adrian Fein5 milyon
Sven Ulreich3,5 milyon
Leon Dajaku2,3 milyon
Fiete Arp2 milyon
Oliver Batista Meier1,5 milyon
Ron-Thorben Hoffmann250 bin
Toplam928,55 milyon

PSG'deki futbolcuların piyasa değerleri şöyle:

FutbolcuDeğeri (euro)
Kylian Mbappe180 milyon
Neymar128 milyon
Mauro Icardi60 milyon
Marco Verratti60 milyon
Marquinhos52 milyon
Angel Di Maria32 milyon
Pablo Sarabia28 milyon
Thilo Kehrer28 milyon
Abdou Diallo28 milyon
Presnel Kimpembe28 milyon
Julian Draxler24 milyon
Idrissa Gueye24 milyon
Leandro Paredes20 milyon
Ander Herrera16 milyon
Juan Bernat16 milyon
Colin Dagba16 milyon
Alphonse Areola13 milyon
Layvin Kurzawa12 milyon
Keylor Navas8 milyon
Sergio Rico8 milyon
Thiago Silva4,8 milyon
Loic Mbe Soh4,5 milyon
Eric Maxim Choupo-Moting4 milyon
Jese3,2 milyon
Arnaud Kalimuendo1 milyon
Mitchel Bakker900 bin
Marcin Bulka900 bin
Timothee Pembele500 bin
Kays Ruiz-Atil250 bin
Denis Franchi250 bin
Garissone Innocent150 bin
Toplam801,45 milyon

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