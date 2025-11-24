Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. haftanın perdesi, yarın oynanacak maçlarla açılacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı, yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 5. hafta müsabakaları, yarın ve 26 Kasım Çarşamba günü oynanacak.
Ligde 9 puanla 9. sırada bulunan Galatasaray, yarın saat 20.45'te Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'ı ağırlayacak.
Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:
Yarın:
20.45 Ajax (Hollanda) - Benfica (Portekiz)
20.45 Galatasaray - Union Saint-Gilloise (Belçika)
23.00 Manchester City (İngiltere) - Bayer Leverkusen (Almanya)
23.00 Chelsea (İngiltere) - Barcelona (İspanya)
23.00 Borussia Dortmund (Almanya) - Villarreal (İspanya)
23.00 Napoli (İtalya) - Karabağ (Azerbaycan)
23.00 Slavia Prag (Çekya) - Athletic Bilbao (İspanya)
23.00 Bodo/Glimt (Norveç) - Juventus (İtalya)
23.00 Olimpik Marsilya (Fransa) - Newcastle United (İngiltere)
26 Kasım Çarşamba:
20.45 Kopenhag (Danimarka) - Kairat (Kazakistan)
20.45 Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi) - Monaco (Fransa)
23.00 Paris Saint-Germain (Fransa) - Tottenham (İngiltere)
23.00 Liverpool (İngiltere) - PSV (Hollanda)
23.00 Arsenal (İngiltere) - Bayern Münih (Almanya)
23.00 Atletico Madrid (İspanya) - Inter (İtalya)
23.00 Eintracht Frankfurt (Almanya) - Atalanta (İtalya)
23.00 Sporting (Portekiz) - Club Brugge (Belçika)
23.00 Olympiakos (Yunanistan) - Real Madrid (İspanya)