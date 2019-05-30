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Şampiyonlar Ligi'nde dev final!

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde cumartesi günü Tottenham Hotspur ile karşılaşacak Liverpool, final yolunda dört mağlubiyet aldı. Tottenham ise tarihinde ilk kez kupayı müzesine götürmeyi hedefliyor

Şampiyonlar Ligi

Liverpool, grup aşamasından itibaren çıktığı 12 maçta 7 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etti. İngiliz temsilcisi bu maçlarda 22 gol attı, kalesinde ise 12 gol gördü.

Alman teknik adam Jurgen Klopp yönetimindeki "Kırmızılar", C Grubu'nda Sırbistan'ın Kızılyıldız, İtalya'nın Napoli ve Fransa'nın Paris Saint-Germain takımlarıyla mücadele etti.

Grup maçlarında rakiplerine karşı deplasman maçlarının üçünü de kaybeden İngiliz temsilcisi, Anfield Road Stadı'ndaki mücadelelerden galibiyetle ayrıldı ve 9 puanla ikinci olarak adını son 16 turuna yazdırdı.

Son 16 turunda Alman ekibi Bayern Münih'i kupa dışında bırakmayı başaran Klopp'un öğrencileri, çeyrek finalde de Portekiz temsilcisi Porto'yu geçerek yarı finale yükseldi.

Liverpool'un İspanya'nın Barcelona takımıyla yarı final eşleşmesi ise uzun süre unutulmayacak bir geri dönüşe sahne oldu. Şampiyonluğun favori takımlarından Barcelona'ya deplasmanda 3-0 mağlup olan ve tur için büyük avantaj kaybeden Liverpool, bir hafta sonraki rövanş mücadelesinde güçlü rakibini 4-0 yenerek turnuvada üst üste ikinci kez final biletini aldı.

GOL YÜKÜNÜ 3 FUTBOLCU PAYLAŞTI

İngiliz ekibinin bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki en golcü futbolcuları Muhammed Salah, Roberto Firmino ve Sadio Mane oldu.

Liverpool'un Mısırlı yıldızı Salah, Brezilyalı Firmino ve Senegalli futbolcusu Mane, grup aşamasından itibaren rakip fileleri 4'er kez havalandırdı.

İngiliz ekibinde Divock Origi, James Milner, Georginio Wijnaldum, Virgil Van Dijk ikişer, Daniel Sturridge ve Naby Keita birer gol kaydetti.

Liverpool'un UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale gelene kadar yaptığı maçlar ve sonuçları şöyle:

TurMaçSonuçlar
C GrubuLiverpool-Paris Saint-Germain3-2, 1-2
C GrubuLiverpool-Napoli0-1, 1-0
C GrubuLiverpool-Kızılyıldız4-0, 0-2
Son 16Liverpool-Bayern Münih0-0, 3-1
Çeyrek finalLiverpool-Porto2-0, 4-1
Yarı finalLiverpool-Barcelona0-3, 4-0

KALECİ

No.AdıOG
13Alisson Becker120
22Simon Mignolet00
60Caoimhin Kelleher00

SAVUNMA

No.AdıOG
12Joe Gomez80
4Virgil Van Dijk112
6Dejan Lovren30
26Andy Robertson110
18Alberto Moreno10
66Trent Alexander-Arnold100
32Joel Matip70

ORTA SAHA

No.AdıOG
3Fabinho100
5Georginio Wijnaldum112
7James Milner112
10Sadio Mane124
8Naby Keita61
14Jordan Henderson100
20Adam Lallana30
23Xherdan Shaqiri40

FORVET

No.AdıOG
9Roberto Firmino114
11Muhammed Salah114
15Daniel Sturridge71
27Divock Origi72

TOTTENHAM'DA HEDEF İLK KUPA

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde cumartesi günü Tottenham Hotspur ile karşılaşacak Liverpool, final yolunda dört mağlubiyet aldı. Tottenham ise tarihinde ilk kez kupayı müzesine götürmeyi hedefliyor.

 

İki İngiliz kulübünün finalde karşılaşacağı organizasyonda Tottenham, çıktığı 12 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. Londra temsilcisi, bu maçlarda 20 gol attı, kalesinde ise 17 gol gördü.

 

Arjantinli teknik adam Mauricio Pochettino yönetiminde turnuvaya grup aşamasından dahil olan Tottenham, iyi bir başlangıç yapamadı. Inter'e 2-1, Barcelona'ya 4-2 kaybeden, PSV ile 2-2 berabere kalan İngiltere temsilcisi, ilk 3 maç sonunda B Grubu'nda sadece 1 puan toplayabildi.

 

Sonraki 3 karşılaşmasında PSV'yi 2-1, Inter'i 1-0 mağlup eden ve Barcelona ile 1-1 berabere kalan İngiltere temsilcisi, 8 puan ve averaj farkıyla grubunu ikinci sırada tamamlayarak son 16 turuna kaldı.

 

ZORLU RAKİPLERİ GEÇTİ

 

Son 16 turunda Almanya'nın Borussia Dortmund takımını iki maçta da zorlanmadan yenerek tur atlayan Tottenham, çeyrek finalde ise İngiliz ekibi Manchester City ile eşleşti. Yıldız oyuncusu Harry Kane'in sakatlandığı ilk maçı evinde 1-0 kazanan Tottenham, rövanşta 4-3 yenilmesine rağmen deplasmanda atılan gol avantajıyla tur atladı.

 

Yarı finalde turnuvanın flaş takımı Hollanda temsilcisi Ajax'a ilk maçta 1-0 yenilmesine rağmen rövanşı 3-2 kazanan Tottenham, yine deplasmanda atılan gol avantajıyla finalde Liverpool'a rakip oldu.

 

GOLLER KANE VE MOURA'DAN

 

İngiliz ekibinin bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki en golcü futbolcuları Harry Kane ve Lucas Moura oldu.

 

Tottenham'ın hücum yolundaki en etkili ismi konumundaki İngiliz golcü Kane ile Ajax karşısındaki rövanş maçında "hat-trick" yaparak takımını finale taşıyan Brezilyalı Moura, Şampiyonlar Ligi'nde 5'er kez ağları sarstı.

 

Londra ekibinin Güney Koreli yıldızı Son Heung-min Şampiyonlar Ligi'nde attığı 4 golle takımının başarısında önemli pay sahibi olurken, Christian Eriksen ve Fernando Llorente 2'şer, Erik Lamela ve Jan Vertonghen ise 1'er gole imza attı.

Tottenham'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale gelene kadar yaptığı maçlar ve sonuçları şöyle:

TurMaçİlk maç sonucuİkinci maç sonucu
B GrubuInter - Tottenham2-10-1
B GrubuTottenham - Barcelona2-41-1
B GrubuPSV - Tottenham2-21-2
Son 16Tottenham - Borussia Dortmund3-01-0
Çeyrek finalTottenham - Manchester City1-03-4
Yarı finalTottenham - Ajax0-13-2

KALECİ

NoAdıOG
1Hugo Lloris100
13Michel Vorm20
22Paulo Gazzaniga10

SAVUNMA

NoAdıOG
2Kieran Trippier70
3Danny Rose70
4Toby Alderweireld110
5Jan Vertonghen91
6Davinson Sanchez80
15Eric Dier50
21Juan Foyth20
24Serge Aurier50
33Ben Davies90

ORTA SAHA

NoAdıOG
7Son Heung-min114
8Harry Winks90
11Erik Lamela91
12Victor Wanyama60
17Moussa Sissoko90
20Dele Alli70
23Christian Eriksen112
27Lucas Moura115

FORVET

NoAdıOG
10Harry Kane85
18Fernando Llorente82

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