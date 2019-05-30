Liverpool, grup aşamasından itibaren çıktığı 12 maçta 7 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etti. İngiliz temsilcisi bu maçlarda 22 gol attı, kalesinde ise 12 gol gördü.

Alman teknik adam Jurgen Klopp yönetimindeki "Kırmızılar", C Grubu'nda Sırbistan'ın Kızılyıldız, İtalya'nın Napoli ve Fransa'nın Paris Saint-Germain takımlarıyla mücadele etti.

Grup maçlarında rakiplerine karşı deplasman maçlarının üçünü de kaybeden İngiliz temsilcisi, Anfield Road Stadı'ndaki mücadelelerden galibiyetle ayrıldı ve 9 puanla ikinci olarak adını son 16 turuna yazdırdı.

Son 16 turunda Alman ekibi Bayern Münih'i kupa dışında bırakmayı başaran Klopp'un öğrencileri, çeyrek finalde de Portekiz temsilcisi Porto'yu geçerek yarı finale yükseldi.

Liverpool'un İspanya'nın Barcelona takımıyla yarı final eşleşmesi ise uzun süre unutulmayacak bir geri dönüşe sahne oldu. Şampiyonluğun favori takımlarından Barcelona'ya deplasmanda 3-0 mağlup olan ve tur için büyük avantaj kaybeden Liverpool, bir hafta sonraki rövanş mücadelesinde güçlü rakibini 4-0 yenerek turnuvada üst üste ikinci kez final biletini aldı.

GOL YÜKÜNÜ 3 FUTBOLCU PAYLAŞTI

İngiliz ekibinin bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki en golcü futbolcuları Muhammed Salah, Roberto Firmino ve Sadio Mane oldu.

Liverpool'un Mısırlı yıldızı Salah, Brezilyalı Firmino ve Senegalli futbolcusu Mane, grup aşamasından itibaren rakip fileleri 4'er kez havalandırdı.

İngiliz ekibinde Divock Origi, James Milner, Georginio Wijnaldum, Virgil Van Dijk ikişer, Daniel Sturridge ve Naby Keita birer gol kaydetti.

Liverpool'un UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale gelene kadar yaptığı maçlar ve sonuçları şöyle:

Tur Maç Sonuçlar C Grubu Liverpool-Paris Saint-Germain 3-2, 1-2 C Grubu Liverpool-Napoli 0-1, 1-0 C Grubu Liverpool-Kızılyıldız 4-0, 0-2 Son 16 Liverpool-Bayern Münih 0-0, 3-1 Çeyrek final Liverpool-Porto 2-0, 4-1 Yarı final Liverpool-Barcelona 0-3, 4-0

KALECİ

No. Adı O G 13 Alisson Becker 12 0 22 Simon Mignolet 0 0 60 Caoimhin Kelleher 0 0

SAVUNMA

No. Adı O G 12 Joe Gomez 8 0 4 Virgil Van Dijk 11 2 6 Dejan Lovren 3 0 26 Andy Robertson 11 0 18 Alberto Moreno 1 0 66 Trent Alexander-Arnold 10 0 32 Joel Matip 7 0

ORTA SAHA

No. Adı O G 3 Fabinho 10 0 5 Georginio Wijnaldum 11 2 7 James Milner 11 2 10 Sadio Mane 12 4 8 Naby Keita 6 1 14 Jordan Henderson 10 0 20 Adam Lallana 3 0 23 Xherdan Shaqiri 4 0

FORVET

No. Adı O G 9 Roberto Firmino 11 4 11 Muhammed Salah 11 4 15 Daniel Sturridge 7 1 27 Divock Origi 7 2

TOTTENHAM'DA HEDEF İLK KUPA

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde cumartesi günü Tottenham Hotspur ile karşılaşacak Liverpool, final yolunda dört mağlubiyet aldı. Tottenham ise tarihinde ilk kez kupayı müzesine götürmeyi hedefliyor.

İki İngiliz kulübünün finalde karşılaşacağı organizasyonda Tottenham, çıktığı 12 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. Londra temsilcisi, bu maçlarda 20 gol attı, kalesinde ise 17 gol gördü.

Arjantinli teknik adam Mauricio Pochettino yönetiminde turnuvaya grup aşamasından dahil olan Tottenham, iyi bir başlangıç yapamadı. Inter'e 2-1, Barcelona'ya 4-2 kaybeden, PSV ile 2-2 berabere kalan İngiltere temsilcisi, ilk 3 maç sonunda B Grubu'nda sadece 1 puan toplayabildi.

Sonraki 3 karşılaşmasında PSV'yi 2-1, Inter'i 1-0 mağlup eden ve Barcelona ile 1-1 berabere kalan İngiltere temsilcisi, 8 puan ve averaj farkıyla grubunu ikinci sırada tamamlayarak son 16 turuna kaldı.

ZORLU RAKİPLERİ GEÇTİ

Son 16 turunda Almanya'nın Borussia Dortmund takımını iki maçta da zorlanmadan yenerek tur atlayan Tottenham, çeyrek finalde ise İngiliz ekibi Manchester City ile eşleşti. Yıldız oyuncusu Harry Kane'in sakatlandığı ilk maçı evinde 1-0 kazanan Tottenham, rövanşta 4-3 yenilmesine rağmen deplasmanda atılan gol avantajıyla tur atladı.

Yarı finalde turnuvanın flaş takımı Hollanda temsilcisi Ajax'a ilk maçta 1-0 yenilmesine rağmen rövanşı 3-2 kazanan Tottenham, yine deplasmanda atılan gol avantajıyla finalde Liverpool'a rakip oldu.

GOLLER KANE VE MOURA'DAN

İngiliz ekibinin bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki en golcü futbolcuları Harry Kane ve Lucas Moura oldu.

Tottenham'ın hücum yolundaki en etkili ismi konumundaki İngiliz golcü Kane ile Ajax karşısındaki rövanş maçında "hat-trick" yaparak takımını finale taşıyan Brezilyalı Moura, Şampiyonlar Ligi'nde 5'er kez ağları sarstı.

Londra ekibinin Güney Koreli yıldızı Son Heung-min Şampiyonlar Ligi'nde attığı 4 golle takımının başarısında önemli pay sahibi olurken, Christian Eriksen ve Fernando Llorente 2'şer, Erik Lamela ve Jan Vertonghen ise 1'er gole imza attı.

Tottenham'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale gelene kadar yaptığı maçlar ve sonuçları şöyle:

Tur Maç İlk maç sonucu İkinci maç sonucu B Grubu Inter - Tottenham 2-1 0-1 B Grubu Tottenham - Barcelona 2-4 1-1 B Grubu PSV - Tottenham 2-2 1-2 Son 16 Tottenham - Borussia Dortmund 3-0 1-0 Çeyrek final Tottenham - Manchester City 1-0 3-4 Yarı final Tottenham - Ajax 0-1 3-2

KALECİ

No Adı O G 1 Hugo Lloris 10 0 13 Michel Vorm 2 0 22 Paulo Gazzaniga 1 0

SAVUNMA

No Adı O G 2 Kieran Trippier 7 0 3 Danny Rose 7 0 4 Toby Alderweireld 11 0 5 Jan Vertonghen 9 1 6 Davinson Sanchez 8 0 15 Eric Dier 5 0 21 Juan Foyth 2 0 24 Serge Aurier 5 0 33 Ben Davies 9 0

ORTA SAHA

No Adı O G 7 Son Heung-min 11 4 8 Harry Winks 9 0 11 Erik Lamela 9 1 12 Victor Wanyama 6 0 17 Moussa Sissoko 9 0 20 Dele Alli 7 0 23 Christian Eriksen 11 2 27 Lucas Moura 11 5

FORVET