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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Şampiyonlar Ligi'nde Inter, Benfica'yı tek golle geçti! - Futbol Haberleri

        Şampiyonlar Ligi'nde Inter, Benfica'yı tek golle geçti!

        Şampiyonlar Ligi'nde Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Benfica'yı 1-0 mağlup etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.10.2023 - 00:34 Güncelleme: 04.10.2023 - 00:34
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        Şampiyonlar Ligi D Grubun'da İtalyan ekibi Inter ile Portekiz temsilcisi Benfica karşı karşıya geldi. Inter mücadeleyi 1-0 kazandı.

        Inter'e galibiyeti getiren golü 62. dakikada Marcus Thuram kaydetti.

        İtalyan ekibi Inter'de milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu maça 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

        Benfica'da maça 11'de başlayan milli futbolcumuz Orkun Kökçü, 69 dakika görev yaptı.

        Bu galibiyetin arıdndan Inter puanını 4'e yükseltti. Benfica henüz puanla tanışamadı.

        Şampiyonlar Ligi'nde bir sonraki hafta Inter, Salzburg'u ağırlayacak. Benfica'nın konuğu Real Sociedad olacak.

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