Şampiyonlar Ligi kariyerindeki 30'uncu golünü Club Brugge filelerine gönderen Mbappe, 22 yaş 352 gün ile bu sayıya en genç yaşta ulaşan oyuncu oldu. Messi ise turnuvada 38 farklı takıma gol atan ilk oyuncu olarak tarihe geçti.