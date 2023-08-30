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        Şampiyonlar Ligi'ne kalan Galatasaray'a dev gelir!

        Molde'yi play-off'ta iki maçta da yenerek Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalan Galatasaray dev bir geliri de kasasına koymuş oldu

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 30.08.2023 - 00:46 Güncelleme: 30.08.2023 - 00:46
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        UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turunda Norveç ekibi Molde'yi eleyerek gruplara kaldı.

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        Sarı-kırmızılılar böylece dev bir geliri kasasına koymuş oldu.

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        Sarı kırmızılılar Şampiyonlar Ligi'nden giriş parası olarak 14.8 milyon Euro'yu kasasına koymayı garantiledi.

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        Sarı-kırmızılılar, reklam ve katsayı geliri olarak da 10.6 milyon Euro elde edecek.

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        Maç yapmadan toplamda 25.4 milyon Euro (729 milyon TL) gelir kazanacak olan Galatasaray, katsayı durumuna göre gelirini 3.4 milyon Euro daha yükseltip 28.8 milyon Euro'ya ulaşabilir.

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        HER GALİBİYET 2.8 MİLYON EURO

        Her galibiyetin 2.8 milyon euro, beraberliğin ise 930 bin euro olduğu gruplarda alınacak her başarılı sonuçta bu rakam daha da artacak.

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        Galatasaray gruptan çıkarsa 9.6 milyon Euro daha kazanacak.

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        Çeyrek finalin 10.6 milyon euro, yarı finalin 12.5 milyon euro olduğu Devler Ligi'nde finalist takımlar 15.5 milyon euro daha kazanacak.

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        Şampiyon olan takım ise 15.5 milyon euro'ya ek olarak 4.5 milyon euro daha alacak.

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        Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde sahne aldığı son sezon olan 2019-20'de toplam 29.9 milyon Euro gelir elde etmişti.

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