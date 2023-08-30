Şampiyonlar Ligi'ne kalan Galatasaray'a dev gelir!
Molde'yi play-off'ta iki maçta da yenerek Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalan Galatasaray dev bir geliri de kasasına koymuş oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turunda Norveç ekibi Molde'yi eleyerek gruplara kaldı.
Sarı-kırmızılılar böylece dev bir geliri kasasına koymuş oldu.
Sarı kırmızılılar Şampiyonlar Ligi'nden giriş parası olarak 14.8 milyon Euro'yu kasasına koymayı garantiledi.
Sarı-kırmızılılar, reklam ve katsayı geliri olarak da 10.6 milyon Euro elde edecek.
Maç yapmadan toplamda 25.4 milyon Euro (729 milyon TL) gelir kazanacak olan Galatasaray, katsayı durumuna göre gelirini 3.4 milyon Euro daha yükseltip 28.8 milyon Euro'ya ulaşabilir.
HER GALİBİYET 2.8 MİLYON EURO
Her galibiyetin 2.8 milyon euro, beraberliğin ise 930 bin euro olduğu gruplarda alınacak her başarılı sonuçta bu rakam daha da artacak.
Galatasaray gruptan çıkarsa 9.6 milyon Euro daha kazanacak.
Çeyrek finalin 10.6 milyon euro, yarı finalin 12.5 milyon euro olduğu Devler Ligi'nde finalist takımlar 15.5 milyon euro daha kazanacak.
Şampiyon olan takım ise 15.5 milyon euro'ya ek olarak 4.5 milyon euro daha alacak.