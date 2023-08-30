Şampiyonlar Ligi'ne kalan Galatasaray'a dev gelir!

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Sarı-kırmızılılar, reklam ve katsayı geliri olarak da 10.6 milyon Euro elde edecek.

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Maç yapmadan toplamda 25.4 milyon Euro (729 milyon TL) gelir kazanacak olan Galatasaray, katsayı durumuna göre gelirini 3.4 milyon Euro daha yükseltip 28.8 milyon Euro'ya ulaşabilir.