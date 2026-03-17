Bayern Münih- Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Bayern Münih, Atalanta'yı konuk edecek. Allianz Arena'da oynanacak karşılaşmayı Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz hafta New Balance Arena'da oynanan mücadeyi Bavyera ekibi 6-1 kazanmıştı.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Bayern Münih, Atalanta'ya deplasmanda konuk oldu. Alman ekibi, İtalya'daki maçtan 6-1'lik galibiyetle ayrıldı. Bayern Münih, 12. dakikada Josip Stanisic, 22. dakikada Michael Olise ve 25. dakikada Serge Gnabry'nin golleriyle ilk devreyi 3-0 önde tamamladı. İkinci yarıda da hız kesmeyen Alman temsilcisi, 52. dakikada Nicolas Jackson, 64. dakikada Michael Olise ve 67. dakikada Jamal Musiala'nın golleriyle durumu 6-0'a getirdi. Peki, Bayern Münih- Atalanta Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
BAYERN MÜNİH- ATALANTA MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?
Bayern Münih- Atalanta maçı 18 Mart Çarşamba günü 23.00'te oynanacak.
Allianz Arena'da oynanacak karşılaşma tabii spor 1'den canlı yayınlanacak.
BAYERN MÜNİH MUHTEMEL 11
Prescott, Stanisic, Kim Min Jae, Tah, Bischof, Pavlovic, Goretzka, Karl, Gnabry, Diaz, Jackson