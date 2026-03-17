UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Bayern Münih, Atalanta'ya deplasmanda konuk oldu. Alman ekibi, İtalya'daki maçtan 6-1'lik galibiyetle ayrıldı. Bayern Münih, 12. dakikada Josip Stanisic, 22. dakikada Michael Olise ve 25. dakikada Serge Gnabry'nin golleriyle ilk devreyi 3-0 önde tamamladı. İkinci yarıda da hız kesmeyen Alman temsilcisi, 52. dakikada Nicolas Jackson, 64. dakikada Michael Olise ve 67. dakikada Jamal Musiala'nın golleriyle durumu 6-0'a getirdi. Peki, Bayern Münih- Atalanta Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?