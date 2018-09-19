12 | 17

Konuk Porto'da Alex Telles 13. dakikada penaltı atışından yararlanamadı. Alınan bu sonuç sonrası iki takım da D Grubu'na 1'er puanla başlamış oldu. Porto'nun 37 yaşındaki kalecisi Iker Casillas, Şampiyonlar Ligi'nde 20 sezon oynayan ilk isim oldu. İspanyol file bekçisi, Manchester United'ın unutulmaz oyuncularından Ryan Giggs ile ortak olduğu rekoru kırdı.