Şampiyonlar Ligi'nde 2018-19 sezonu, A, B, C ve D gruplarında oynanan 8 maçla başladı. Şampiyonlar Ligi kariyerinde 8. kez hat-trick yapan Barcelonalı Messi, Cristiano Ronaldo ile paylaştığı rekoru tek başına ele geçirdi. Geçen sezonun finalisti Liverpool ile turnuvanın iddialı takımlarından PSG arasındaki mücadele büyük heyecana sahne oldu!
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Şampiyonlar Ligi'nde B Grubu'nda Barcelona, kendi sahasında PSV Eindhoven'ı 4-0 mağlup etti... 31. dakikada frikikte topun başına geçen Lionel Messi, şık bir vuruşla rakip kaleci Jeroen Zoet'i avladı ve Devler Ligi'nde sezonun ilk golünü attı. İlk yarı 1-0 tamamlandı.
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74. dakikada sol çaprazdan içeri devrilen Ousmane Dembele, plase bir vuruşla skoru 2-0'a getirdi. 77'de ve 88'de attığı gollerle hattrick yapan Messi skoru belirledi: 4-0. Barcelona'da 56. dakikada ilk sarı kartını gören Fransız stoper Samuel Umtiti, 79. dakikada rakibine yaptığı müdahalenin ardından ikinci sarı kart ve ardından kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.
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Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 14. sezonda da gol atmayı başaran Messi, İspanyol forvet Raul Gonzalez'in ardından bunu başaran ilk oyuncu oldu. Öte yandan Şampiyonlar Ligi kariyerinde 8. kez hat-trick yapan Barcelonalı Messi, Cristiano Ronaldo ile paylaştığı rekoru tek başına ele geçirdi.
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INTER'İN DÖNÜŞÜ!
Uzun yıllar sonra Şampiyonlar Ligi sahnesine dönen Inter, B Grubu'ndaki ilk maçında inanılmazı başardı. Tottenham'ı konuk eden İtalyan devi 1-0 yenik duruma düştüğü maçta rakibini son dakikalardaki müthiş geri dönüşüyle 2-1 mağlup etti.
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Giuseppe Meazza'da oynanan zorlu mücadelenin ilk yarısı karşılık ataklarla geçildi ve gol sesi çıkmadı. İkinci yarı hızlı başlayan konuk Tottenham 53. dakikada Christian Eriksen’in golüyle 1-0 öne geçti. Eriksen, Tottenham formasıyla çıktığı 231 maçta 127 gole doğrudan katkı sağladı.
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85 dakika rakip savunma arasına sıkışan Inter'in kaptanı Icardi attığı şık golle takımına beraberliği getirdi: 1-1 Beraberlik sonrası oyunda hakimiyeti eline alan Inter, Tottenham kalesine akın akın gelmeye başladı. Ev sahibi ekip 90+2. dakikada aradığı galibiyet golünü buldu. İtalyan devinde 90+2. dakikada sahneye çıkan Vecino takımına galibiyeti getirdi.
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LİVERPOOL SON NEFESTE!
FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır’ın yönettiği ve Bahattin Duran ile Tarık Ongun’un da yardımcılıklarını yaptığı UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu maçında Liverpool, sahasında Paris Saint-Germain’i 3-2 mağlup etti.
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Maça hızlı başlayan İngiliz ekibi, 30. Dakikada Daniel Sturridge’nin golüyle 1-0 öne geçti. Liverpool, Milner’ın 36. dakikada penaltıdan bulduğu golle skoru 2-0 yaptı. Paris Saint-Germain ise rakibine 40. dakikada Thomas Meunier cevap verdi ve ilk yarı 2-1 sona erdi.
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Fransızlar, 83’de Mbappe ile skoru 2-2’ye getirse de Firmino 90’da son sözü söyledi ve Liverpool, maçı 3-2 kazanmasını bildi.
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RAKİPLER YENİŞEMEDİ...
Temsilcimiz Galatasaray'ın da yer aldığı UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk hafta mücadelesinde Schalke 04 ile Porto karşı karşıya geldi. Veltins Arena'da oynanan mücadele 1-1 sona erdi.
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64. dakikada Breel Embolo'nun golüyle öne geçen ev sahibi Schalke'ye Porto 75. dakikada penaltıdan Otavio ile karşılık verdi: 1-1.
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Konuk Porto'da Alex Telles 13. dakikada penaltı atışından yararlanamadı. Alınan bu sonuç sonrası iki takım da D Grubu'na 1'er puanla başlamış oldu. Porto'nun 37 yaşındaki kalecisi Iker Casillas, Şampiyonlar Ligi'nde 20 sezon oynayan ilk isim oldu. İspanyol file bekçisi, Manchester United'ın unutulmaz oyuncularından Ryan Giggs ile ortak olduğu rekoru kırdı.
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ATLETİCO GERİDEN GELDİ
Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu ilk maçında Atletico Madrid, deplasmanda Monaco'yu 2-1 mağlup etti.
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18. dakikada Samuel Grandsir ile Monaco öne geçse de, 31. dakikada Diego Costa ve 45+'da Jose Gimenez'in attığı gollerle Atletico Madrid, Fransa deplasmanından üç puanla dönmeyi başardı.
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Grubun diğer karşılaşmasında ise Belçika'da Club Brugge'a konuk olan Borussia Dortmund, ilk yarısı golsüz tamamlanan maçta rakibini 85. dakikada ABD'li oyuncu Christian Pulisic'in attığı golle 1-0 mağlup etmeyi başardı.
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Böylelikle rakiplerini deplasmanda yenen Atletico ve Dortmund, gruba 3'er puanla başladı. Grubun ikinci maçlarında Atletico Madrid Club Brugge'ü, Borussia Dortmund ise Monaco'yu konuk edecek.
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NAPOLİ DEPLASMANDA 1 PUANI ALDI
Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız, sahasında İtalya temsilcisi Napoli'yi ağırladı. 18 Eylül Salı akşamı Sırbistan'da oynanan mücadele 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı. Böylece iki takım da Şampiyonlar Ligi'ne 1'er puanla başlamış oldu.
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