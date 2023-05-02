Milan-İnter maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Bu sezon Serie A‘da beklenen performansı gösteremeyen ancak Şampiyonlar Ligi’nde son derece iyi bir grafik çizen Milan ile İnter yarı final ilk maçında kozlarını paylaşacak. İşte dijital medya platformu Exxen’den yayınlanacak zorlu maçı tarihi ve muhtemel ilk 11’leri…