Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şampiyonlar Ligi’nde yarı final heyecanı: Milan-İnter maçı ne zaman ve hangi gün oynanacak?

Şampiyonlar Ligi yarı finali dev bir derbiye sahne olacak. İtalya’nın köklü ve ezeli iki rakibi Milan ile İnter, yarı final ilk maçında karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. San Siro’da oynanacak ve saat 22:00’da başlayacak. Zorlu mücadelede iki takım da İstanbul’da oynanacak final için avantaj arayacak. İşte büyük bir merakla beklenen Milan-İnter maçının oynanacağı gün yayıncı kanalı ve muhtemel ilk 11‘lerine ilişkin bilgiler…

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Şampiyonlar Ligi’nde yarı final heyecanı: Milan-İnter maçı ne zaman ve hangi gün oynanacak?

    Milan-İnter maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Bu sezon Serie A‘da beklenen performansı gösteremeyen ancak Şampiyonlar Ligi’nde son derece iyi bir grafik çizen Milan ile İnter yarı final ilk maçında kozlarını paylaşacak. İşte dijital medya platformu Exxen’den yayınlanacak zorlu maçı tarihi ve muhtemel ilk 11’leri…
  • Şampiyonlar Ligi’nde yarı final heyecanı: Milan-İnter maçı ne zaman ve hangi gün oynanacak?

    MİLAN-İNTER MAÇI NE ZAMAN?

    Milan-İnter maçı 10 Mayıs Çarşamba günü saat 22:00’de oynanacak.
  • Şampiyonlar Ligi’nde yarı final heyecanı: Milan-İnter maçı ne zaman ve hangi gün oynanacak?

    MİLAN-İNTER MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

    Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçına sahne olacak Milan-İnter maçı Exxen’den canlı yayınlanacak. Zorlu mücadelenin TV8’den yayınlanıp yayınlamayacağı ise henüz netlik kazanmadı.
  • Şampiyonlar Ligi’nde yarı final heyecanı: Milan-İnter maçı ne zaman ve hangi gün oynanacak?

    MUHTEMEL 11’LER

    Milan: Tatarusanu; Kalulu, Kjær, Gabbia; Calabria, Messias, Tonali, Krunic, Theo Hernandez; Origi, Giroud
  • Şampiyonlar Ligi’nde yarı final heyecanı: Milan-İnter maçı ne zaman ve hangi gün oynanacak?

    İnter: Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Martinez, Dzeko

Haberi Hazırlayan : Abdulkadir Akdeniz
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.