7 bin 800 makaron ele geçirildi: 1 gözaltı
Samsun'da sigara kaçakçılığının önlenmesi, terörün finansmanının kesilmesi amacıyla yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 7 bin 800 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı
Giriş: 14.08.2024 - 19:35 Güncelleme: 14.08.2024 - 19:35
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat üzerine kentte belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Ekipler, yaptıkları aramalarda 7 bin 800 doldurulmuş makaron ele geçirdi.
Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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