Samsun'da bir ayda 5.5 milyonluk ceza

Samsun İl Jandarma Komutanlığı'nca halkın huzuru ve güvenliği, kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla etkin mücadele kapsamında, 1-30 Eylül tarihleri arasında uygulama ve denetimler gerçekleştirildi.

Trafik Şube Müdürlüğü emrinde görevli Trafik Jandarması Timleri'nce yapılan denetim ve kontrollerde, 50 bin 14 araç kontrol edilirken, 16 araç sürücüsünün sürücü belgesine el konuldu, 337 araç trafikten men edildi.

2 bin 119 araç ve sürücüsüne çeşitli kural ihlallerinden 5 milyon 507 bin 83 TL cezai işlem uygulandı. 895 araç sürücüsüne hız sınırını aşmaktan (radar), 144 araç sürücüsü/yolcuya emniyet kemeri takmamaktan, 120 araç sürücüsüne sürücü belgesiz araç kullanmaktan, 79 araç sürücüsüne seyir halindeyken cep telefonu ile konuşmaktan, 18 araç sürücüsüne alkol veya uyuşturucu maddenin etkisindeyken araç kullanmaktan, 863 araç sürücüsüne diğer maddelerden cezai işlem uygulandı.