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        Haberler Gündem Trafik Samsun'da bir ayda 5.5 milyonluk ceza

        Samsun'da 1 ayda 2 bin 119 araç ve sürücüsüne 5.5 milyon TL ceza

        Samsun İl Jandarma Komutanlığı'nca eylül ayında yapılan uygulama ve faaliyetlerde 337 araç trafikten men edildi. Ekiplerin uygulamalarında 2 bin 119 araç ve sürücüsüne çeşitli kural ihlallerinden toplam 5 milyon 507 bin 83 TL cezai işlem uygulandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 14:16 Güncelleme: 05.10.2024 - 14:16
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        Samsun'da bir ayda 5.5 milyonluk ceza
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        Samsun İl Jandarma Komutanlığı'nca halkın huzuru ve güvenliği, kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla etkin mücadele kapsamında, 1-30 Eylül tarihleri arasında uygulama ve denetimler gerçekleştirildi.

        Trafik Şube Müdürlüğü emrinde görevli Trafik Jandarması Timleri'nce yapılan denetim ve kontrollerde, 50 bin 14 araç kontrol edilirken, 16 araç sürücüsünün sürücü belgesine el konuldu, 337 araç trafikten men edildi.

        2 bin 119 araç ve sürücüsüne çeşitli kural ihlallerinden 5 milyon 507 bin 83 TL cezai işlem uygulandı. 895 araç sürücüsüne hız sınırını aşmaktan (radar), 144 araç sürücüsü/yolcuya emniyet kemeri takmamaktan, 120 araç sürücüsüne sürücü belgesiz araç kullanmaktan, 79 araç sürücüsüne seyir halindeyken cep telefonu ile konuşmaktan, 18 araç sürücüsüne alkol veya uyuşturucu maddenin etkisindeyken araç kullanmaktan, 863 araç sürücüsüne diğer maddelerden cezai işlem uygulandı.

        *Haberin görseli İHA arşivinden alınmıştır.

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