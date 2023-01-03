Samsun'da tek araçla yolculukta

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Samsun'da, ilçeler ile il merkezi arasında tek dolmuşla ulaşım dönemi Büyükşehir Belediyesi'nin İlkadım ilçesinde geçen perşembe günü hizmete açtığı İlçe Transfer Merkezi ile başladı. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ile Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hacı Eyüb Güler'in de katıldığı törenle hizmete giren tesis, kent sakinlerinin tek minibüs ile ilçelerden şehir merkezine ulaşması amaçlıyor. Transfer merkezinde ilçe minibüsleri için 13, havaalanı servis araçları için 3 peron, 12 araçlık taksi durağı ve 72 araçlık açık otopark bulunuyor.

VATANDAŞLARDAN DURAK MESAJI Tesisin açılması ile artık vatandaşlar tek bir araçla ilçeden şehir merkezine, şehir merkezinden de ilçelere ulaşabiliyor. Yolcular ve minibüs esnafı tesisle ilgili memnuniyetini dile getirirken, bazı vatandaşlar yeni uygulamaya ilişkin bir soruna dikkat çekiyor. Vatandaşlar, kent merkezine gelen ilçe sakinlerinin durak harici ve ilçe transfer merkezi haricinde hiçbir yerde yolcu indirilmemesinden yakınıyor.

"MERKEZE UZAK NOKTALAR" Söz konusu durakların Doğu Bölgesi'nde Tekkeköy Merkez, 19 Mayıs Sanayi, Örnek Sanayi, Lovelet, Belediye Evleri ve Piazza, Batı Bölgesi'nde OMÜ, Türkiş, Karayolları ile Güney Bölgesi için Toybelen Sanayi, Otogar ve Güzel Sanatlar olduğunu belirten vatandaşlar, bu durakların kent merkezine uzak noktalar olduğunu, vatandaşların transfer merkezinde dahi inse kent içine gitmek için yürümek ya da başka bir araca binmek zorunda olduğunu söylüyor. "BİZLERE ZORLUK ÇIKARIYOR" Habertürk Yerel Haber Hattı'na mesaj bırakan bir vatandaş, duraklarla ilgili yaşanan soruna ilişkin şunları anlattı: "Büyükşehir Belediyesi gerçekten güzel ve halk için çok güzel bir tesis kurdu. Yıllar sonra merkeze tek araçla gelmenin heyecanını yaşarken maalesef uygulamadaki durak detayı bizlere büyük zorluk çıkarıyor.