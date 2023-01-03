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Haberler Gündem Samsun'da tek araçla yolculukta "durak sorunu"
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Samsun'da ilçeleri merkeze bağlayan tek araçla yolculukta "durak sorunu"

Samsun'da, ilçeler ile il merkezi arasında tek dolmuşla ulaşım dönemi, Büyükşehir Belediyesi'nin hizmete açtığı İlçe Transfer Merkezi ile geçen perşembe günü başladı. Yolcular ve minibüs esnafı tesisle ilgili memnuniyetini dile getirirken, bazı vatandaşlar yeni uygulamadaki durak sorununa dikkat çekti. Habertürk Yerel Haber Hattı'na mesaj bırakan bir vatandaş, "Yıllar sonra merkeze tek araçla gelmenin heyecanını yaşarken maalesef uygulamadaki durak detayı bizlere büyük zorluk çıkarıyor" dedi

Samsun'da tek araçla yolculukta
HABERTURK.COM

Samsun'da, ilçeler ile il merkezi arasında tek dolmuşla ulaşım dönemi Büyükşehir Belediyesi'nin İlkadım ilçesinde geçen perşembe günü hizmete açtığı İlçe Transfer Merkezi ile başladı.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ile Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hacı Eyüb Güler'in de katıldığı törenle hizmete giren tesis, kent sakinlerinin tek minibüs ile ilçelerden şehir merkezine ulaşması amaçlıyor. Transfer merkezinde ilçe minibüsleri için 13, havaalanı servis araçları için 3 peron, 12 araçlık taksi durağı ve 72 araçlık açık otopark bulunuyor.

VATANDAŞLARDAN DURAK MESAJI

Tesisin açılması ile artık vatandaşlar tek bir araçla ilçeden şehir merkezine, şehir merkezinden de ilçelere ulaşabiliyor. Yolcular ve minibüs esnafı tesisle ilgili memnuniyetini dile getirirken, bazı vatandaşlar yeni uygulamaya ilişkin bir soruna dikkat çekiyor. Vatandaşlar, kent merkezine gelen ilçe sakinlerinin durak harici ve ilçe transfer merkezi haricinde hiçbir yerde yolcu indirilmemesinden yakınıyor.

"MERKEZE UZAK NOKTALAR"

Söz konusu durakların Doğu Bölgesi'nde Tekkeköy Merkez, 19 Mayıs Sanayi, Örnek Sanayi, Lovelet, Belediye Evleri ve Piazza, Batı Bölgesi'nde OMÜ, Türkiş, Karayolları ile Güney Bölgesi için Toybelen Sanayi, Otogar ve Güzel Sanatlar olduğunu belirten vatandaşlar, bu durakların kent merkezine uzak noktalar olduğunu, vatandaşların transfer merkezinde dahi inse kent içine gitmek için yürümek ya da başka bir araca binmek zorunda olduğunu söylüyor.

"BİZLERE ZORLUK ÇIKARIYOR"

Habertürk Yerel Haber Hattı'na mesaj bırakan bir vatandaş, duraklarla ilgili yaşanan soruna ilişkin şunları anlattı: "Büyükşehir Belediyesi gerçekten güzel ve halk için çok güzel bir tesis kurdu. Yıllar sonra merkeze tek araçla gelmenin heyecanını yaşarken maalesef uygulamadaki durak detayı bizlere büyük zorluk çıkarıyor.

HEPSİ MERKEZ İÇİNDE DEĞİL

Alınan karar göre şehir merkezi içerisinde durak harici hiçbir yerde yolcu indirmek yasak. Durakların hepsi merkez içinde değil, dışında olan duraklar. Yani Samsun merkez içerisinde yaklaşık 5-6 kilometrelik bir alanda kesinlikle ilçelerden gelen araçlar ne yolcu indirebiliyor ne de alabiliyor. Yolcu indirme ve bindirme işi bu duraklar ile ilçe transfer merkezi dışında hiçbir yerde yapılamıyor.

YA YÜRÜMEK ZORUNDA YA DA İKİNCİ BİR ARACA BİNMELİ

Vatandaş merkezde herhangi bir yere gitmek istese ya yürümek zorunda kalıyor ya da ikinci bir araca binmesi gerekiyor. Bu uygulama merkez içerisindeki dolmuş hatları için geçerli değil sadece ilçelerden gelen dolmuş ve minibüsler için geçerli. Vatandaş olarak burada gerçekten bir mağduriyet var. Yolcuların transfer merkezi yakınında kent merkezi içinde de ulaşım araçlarından inip, binebilmeleri için yeni durak düzenlemesi yapılmasını bekliyoruz."

*Fotoğraflar: İHA

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