Samsun'daki bir hattı bakanlık yapacak

Samsun'daki bir tramvay hattını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yapacak
Samsun'daki Kılıçdede-Şehir Hastanesi/Kamu Kampüsü Tramvay Hattı'nın yapımını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı üstlendi
Giriş: 31.08.2024 - 15:33 Güncelleme: 31.08.2024 - 15:33
Samsun'daki bir tramvay hattının yapımını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı üstlendi.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, Samsun'daki Kılıçdede-Şehir Hastanesi/Kamu Kampüsü Tramvay Hattı'nı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tamamlayacak.
*Haberin görseli AA'nın arşivinden alınmıştır.
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