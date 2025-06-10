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        Haberler Gündem 3. Sayfa Samsun'da zihinsel engelli kardeşe cinsel istismar! 12 yıl sonra | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Zihinsel engelli kardeşe cinsel istismar! 12 yıl sonra...

        Samsun'da, zihinsel engelli kardeşine yönelik cinsel istismar suçundan hakkında 15 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 12 yıldır firari olan 60 yaşındaki U.E.'yi, otogarda yakaladı. U.E.'nin farklı adreslerde kalıp, farklı isimler kullandığı öğrenildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2025 - 08:13 Güncelleme: 10.06.2025 - 09:11
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        Zihinsel engelli kardeşe cinsel istismar! 12 yıl sonra...
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        Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zihinsel engelli kardeşine yönelik cinsel istismar suçundan hakkında 15 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 12 yıldır firari olarak aranan U.E'yi (60) yakalamak için çalışma yürüttü.

        BAŞKA KİMLİKLER KULLANDI

        AA'daki habere göre ekipler, firarinin uzun yıllar farklı adreslerde kaldığını, başka bir kimliğe bürünerek gizlendiğini ve çevresine kendini farklı isimle tanıttığını tespit etti.

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        OTOGARA GİDERKEN DURDURULDU

        Teknik ve fiziki çalışma yürüten ekipler, bayram nedeniyle Ankara'dan Samsun'a gelen kardeşini otogara almak için giden firarinin kullandığı aracı Havza ilçesinde durdurdu.

        BİR ÇİFTLİKTE HAYVANCILIK YAPIYORMUŞ

        Araçta yakalanan hükümlü, adli mercilerce cezaevine teslim edildi. Öte yandan firarinin bir çiftlikte hayvancılıkla uğraşarak geçimini sağladığı öğrenildi.

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