Samsun İmsakiye 2026: 20 Şubat Samsun'da iftar vakti ne zaman ve ezan saat kaçta okunuyor?
2026 Ramazan ayının başlamasıyla birlikte yurt genelinde ilk oruç dün açıldı. İlk orucun ardından ikinci günün Samsun iftar vakitleri araştırılıyor. İmsak vaktiyle başlayan oruç ibadeti, akşam ezanının okunmasıyla birlikte sona eriyor. Samsunlu vatandaşlar, Diyanet'in açıkladığı takvime göre belirlenen iftar saatlerinde oruçlarını açacak. Peki, 20 Şubat Samsun'da iftar vakti ne zaman, akşam ezanı saat kaçta okunacak? İşte tüm detaylar...
Ramazan ayının ikinci orucu bugün tutulmaya başlandı. Mübarek ay boyunca milyonlarca Müslüman, imsak vakti ile başlayan ve akşam ezanı ile sona eren oruç ibadetini yerine getirecek. Bu süre zarfında oruç tutanlar yeme, içme ve orucu bozan diğer davranışlardan uzak duruyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 Ramazan İmsakiyesi, Samsun’daki oruç vakitlerini de belirledi. Samsunlu vatandaşlar, takvimde belirtilen iftar saatinde ikinci oruçlarını açacak. Peki, 20 Şubat Samsun'da iftar vakti ne zaman, akşam ezanı saat kaçta? İşte Samsun İmsakiyesi ile detaylar...
SAMSUN 20 ŞUBAT SAHUR VAKTİ VE İFTAR SAATİ NE ZAMAN?
Diyanet Samsun İmsakiyesine göre, 20 Şubat 2026 sahur vakti saat 05.51'de bitiyor.
İlk iftar saati ise 20 Şubat Cuma günü saat 18.21 olarak açılacak.
Teravih namazı, yatsı ezanı 19.41'de okunduktan sonra kılınacak.
21 Şubat sahur için imsak vakti ise, 05.50 olacak.
2026 KADİR GECESİ NE ZAMAN?
Diyanet Dini Günler takviminde yer alan tarih bilgisine göre 2026 yılında Kadir Gecesi 16 Mart 2026 tarihinde idrak edilecek.
2026 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Arife Günü 19 Mart 2026 Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Gün : 20 Mart 2026 | Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün : 21 Mart 2026 | Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün : 22 Mart 2026 | Pazar
SAMSUN İMSAKİYESİ
Samsun iftar ve sahur saatleri ilçeden ilçeye birkaç dakika farklılık gösterebilir. İlçenize özel doğru vakitleri öğrenmek için “Samsun İmsakiye 2026” sayfasından ilçe seçimi yapabilirsiniz. Böylece Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan Samsun Ramazan İmsakiyesi bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.
Samsun’un Atakum, Alaçam, Asarcık, Ayvacık, Bafra, Canik, Çarşamba, Havza, İlkadım, Kavak, Ladik, Ondokuzmayıs, Salıpazarı, Tekkeköy, Terme, Vezirköprü, Yakakent ilçelerinin iftar ve sahur vakitlerine aşağıdaki linke tıklayarak erişebilirsiniz.
SAHUR DUASI NASIL OKUNUR?
Sahur vaktinde gönül birliği içinde edilecek dualar, sabır ve minnet duygularını dile getirir. Söylenen sahur duası Arapça ve Türkçe haliyle oruç tutanların gönlünde bir huzur oluşturur. Oruç tutacak kişilerin ruhuna hitap eden sahur duası Türkçe ve Arapça söylemleriyle sofranın kapanışını yapar.
Peygamber Efendimiz’in sahurda okuduğu dua:
“Ey bu gecenin ve biraz sonra оlacak sahurun Rabbi olan Allаh’ımız… Bizi iftarlara ulaştırırken günahlarımızdan arınmış olarak orucumuzu açmayı nasip еyle, Amin.”
Sahur duası Arapça okunuşu:
“Allahümme inni es’elüke bi rahmetikellti vesiat külle şey’in en tağfirali”
Sahur duası Türkçe anlamı:
“Allah’ım! Her şeyi kuşatan her şeyi içine alan o geniş rahmetinle beni bağışlamanı diliyor ve benim günahlarımı, hata ve kusurlarımı affetmeni istiyorum.”