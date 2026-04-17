Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Samsun merkezli suç örgütü operasyonu: 25 gözaltı

        Samsun merkezli suç örgütü operasyonu: 25 gözaltı

        Samsun merkezli İstanbul ve Bursa'yı kapsayan silahlı organize suç örgütüne yönelik operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı, 16 kişinin ise cezaevinde bulunduğu öğrenildi. Eş zamanlı baskınlarda çok sayıda silah, mühimmat ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17 Nisan 2026 - 10:03 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Suç örgütü operasyonu: 25 gözaltı
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında silahlı organize suç örgütüne yönelik Samsun merkezli İstanbul ve Bursa'da geniş çaplı operasyon düzenlendi. 25 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 16 kişinin de cezaevinde bulunduğu öğrenildi.

        EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

        İHA'daki habere göre; Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu; suç örgütü kurmak ve yönetmek, örgüte üye olmak, silahla yaralama, yağma, eziyet, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, 6136 sayılı Kanun'a muhalefet, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, alacak tahsili, kasten yaralama, tehdit ve kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi gibi çok sayıda suça karıştıkları tespit edilen silahlı organize suç örgütüne yönelik salı sabahı eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

        14 Nisan tarihinde Samsun'un Atakum, İlkadım, Canik, 19 Mayıs ve Alaçam ilçeleri ile İstanbul ve Bursa'da toplam 47 ikamet ve 6 iş yerine eş zamanlı baskın düzenlendi.

        ADRESLERDE ARAMALAR YAPILDI

        Operasyon kapsamında şüphelilere ait adreslerde detaylı aramalar yapıldı. Yapılan aramalarda 6 adet ruhsatsız tabanca, 173 adet fişek, 2 adet kurusıkı tabanca, 208 adet kurusıkı fişek, 482 bin 558 adet sentetik uyuşturucu hap, 15,30 gram esrar, 80,79 gram pregabalin tozu, 53,49 gram kokain, 0,72 gram sentetik kannabinoid, 980 gram marihuana, 480 gram fubinaca, 0,11 gram metamfetamin, 1 adet muşta ve 6 adet ruhsatsız yivsiz tüfek ele geçirildi.

        25 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

        Operasyonda toplam 25 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında ara yakalanmalarla tutuklanan 17 kişinin hala cezaevinde bulunduğu ve ifadelerin cezaevinde alındığı öğrenildi.

        KOM Şube Müdürlüğünde sorgulanan 25 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

        #Samsun
        #istanbul
        #Bursa
        #Son dakika haberler
