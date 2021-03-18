Ses

Stereo hoparlörde AKG ses: Dolby Atmos teknolojisi ile surround ses

Ultra yüksek kaliteli ses çalma: UHQ 24-bit, PCM: 24 bit'e kadar

Ses oynatma formatı: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA

Bluetooth: Çift Ses; Aynı anda iki cihaz üzerinden ses çalmak için iki Bluetooth cihazını Galaxy A52 ve A72'ye bağlayın.

Ölçeklenebilir Codec: Ortam radyo frekansı paraziti altında gelişmiş Bluetooth bağlantısı.