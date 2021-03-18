Samsung ailesi, Samsung Galaxy A52 ve Galaxy A72'yi tanıttı. 64 MP yüksek çözünürlüğe sahip olan Samsung Galaxy A52 ve Galaxy A72 ile kullanıcılar 8 MP’ye varan yüksek çözünürlüklü görüntüler elde edebilecek. İşte Samsung Galaxy A52 ve Galaxy A72'nin özellikleri...
SAMSUNG GALAXY A52 VE GALAXY A72'NİN ÖZELLİKLERİ
|Özellik
|Galaxy A52
|Galaxy A72
|Ekran
|6.5” FHD+ Süper AMOLED
Infinity-O Ekran (1080 x 2400),
407 ppi
90 Hz yenileme hızı
|6.7” FHD+ Süper AMOLED
Infinity-O Ekran (1080 x 2400),394 ppi
90 Hz yenileme hızı
|Boyut
& Ağırlık
|75.1 x 159.9 x 8.4mm
189g
|77.4 x 165.0 x 8.4mm
203g
Kamera
|Ön: 32MP FF (F2.2, 0.8µm)
|Ön: 32MP FF (F2.2, 0.8µm)
|Arka:
Ana: 64MP OIS AF (F1.8, 0.8µm)
Ultra Geniş: 12MP FF (F2.2, 1.12µm)
Makro: 5MP FF (F2.4, 1.12µm)
Derinlik: 5MP FF (F2.4, 1.12µm)
*Zoom:
10X’e kadar Dijital Zoom
|Arka:
Ana: 64MP OIS AF (F1.8, 0.8µm)
Ultra Geniş: 12MP FF (F2.2, 1.12µm)
Makro: 5MP FF (F2.4, 1.12µm)
Tele(3x): 8MP OIS AF (F2.4, 1.0µm)
*Zoom:
30X’e kadar Dijital Zoom
3X’e kadar Optik Zoom
|AP
|Sekiz Çekirdekli (2x2.3 ㎓ + 6x1.8 ㎓)
|Sekiz Çekirdekli (2x2.3 ㎓ + 6x1.8 ㎓)
|Bellek
|RAM: 4/6/8GB
ROM: 128/256GB
|RAM: 6/8GB
ROM: 128/256GB
|Genişletilebilir hafıza
& SIM kart
|2 slot (SIM 1 + Hybrid)
Micro SD: 1TB’e kadar
|Pil
|4,500 mAh
|5,000 mAh
|Şarj
|25W Hızlı Şarj * QC2.0 ve AFC ile uyumlu kablolu şarj
|OS
|Android 11
|Ağ
|LTE
|LTE
|Bağlantı
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4G+5GHz)
Bluetooth® v 5.0
USB Tipi 2.0-C
Lokasyon (GPS, Glonass, BeiDou, Galileo)
|Ödeme
|NFC
MST (A52 5G KOR Only)
|Sensörler
|İvmeölçer, Parmak izi sensörü, Gyro sensörü, Jeomanyetik sensör, Hall sensörü, Işık sensörü, Sanal Yakınlık sensörü
|Kimlik Doğrulama
|Kilit tipi: Desen, PIN, şifre
Biyometrik kilit tipi: Yüz Tanıma, Parmak İzi sensörü
|Ses
|Stereo hoparlörde AKG ses: Dolby Atmos teknolojisi ile surround ses
Ultra yüksek kaliteli ses çalma: UHQ 24-bit, PCM: 24 bit'e kadar
Ses oynatma formatı: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA
Bluetooth: Çift Ses; Aynı anda iki cihaz üzerinden ses çalmak için iki Bluetooth cihazını Galaxy A52 ve A72'ye bağlayın.
Ölçeklenebilir Codec: Ortam radyo frekansı paraziti altında gelişmiş Bluetooth bağlantısı.
|Video
|[Video oynatma formatı]
MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM
[TV bağlantısı]
Wireless: Smart View (Ekran yansıtma 1080p at 30fps)
|Suya dayanıklılık
|IP67 ( 1 metreye kadar tatlı suda 30 dakika boyunca maruz bırakmaya dayalı test koşullarına dayanmaktadır)
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