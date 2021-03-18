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Samsung A52 tanıtıldı! Samsung A52 özellikleri neler?

Samsung Electronics, akıllı telefon serisi Galaxy A ailesinin yeni üyeleri Galaxy A52 ve Galaxy A72 modellerini tanıttı. Samsung A52 tanıtıldı! Samsung A52 özellikleri neler? İşte merak edilen detaylar...

Samsung A52 tanıtıldı! Samsung A52 özellikleri neler?

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SAMSUNG GALAXY A52 VE GALAXY A72'NİN ÖZELLİKLERİ

ÖzellikGalaxy A52Galaxy A72
Ekran6.5” FHD+ Süper AMOLED
Infinity-O Ekran (1080 x 2400),
407 ppi
90 Hz yenileme hızı		6.7” FHD+ Süper AMOLED
Infinity-O Ekran (1080 x 2400),394 ppi
90 Hz yenileme hızı
Boyut
& Ağırlık		75.1 x 159.9 x 8.4mm
189g		77.4 x 165.0 x 8.4mm
203g

Kamera

Ön: 32MP FF (F2.2, 0.8µm)Ön: 32MP FF (F2.2, 0.8µm)
Arka:
Ana: 64MP OIS AF (F1.8, 0.8µm)
Ultra Geniş: 12MP FF (F2.2, 1.12µm)
Makro: 5MP FF (F2.4, 1.12µm)
Derinlik: 5MP FF (F2.4, 1.12µm)
*Zoom:
10X’e kadar Dijital Zoom		Arka:
Ana: 64MP OIS AF (F1.8, 0.8µm)
Ultra Geniş: 12MP FF (F2.2, 1.12µm)
Makro: 5MP FF (F2.4, 1.12µm)
Tele(3x): 8MP OIS AF (F2.4, 1.0µm)
*Zoom:
30X’e kadar Dijital Zoom
3X’e kadar Optik Zoom
APSekiz Çekirdekli (2x2.3 ㎓ + 6x1.8 ㎓)Sekiz Çekirdekli (2x2.3 ㎓ + 6x1.8 ㎓)
BellekRAM: 4/6/8GB
ROM: 128/256GB		RAM: 6/8GB
ROM: 128/256GB
Genişletilebilir hafıza
& SIM kart		2 slot (SIM 1 + Hybrid)
Micro SD: 1TB’e kadar
Pil4,500 mAh5,000 mAh
Şarj25W Hızlı Şarj * QC2.0 ve AFC ile uyumlu kablolu şarj
OSAndroid 11
LTELTE
BağlantıWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4G+5GHz)
Bluetooth® v 5.0
USB Tipi 2.0-C
Lokasyon (GPS, Glonass, BeiDou, Galileo)
ÖdemeNFC
MST (A52 5G KOR Only)
Sensörlerİvmeölçer, Parmak izi sensörü, Gyro sensörü, Jeomanyetik sensör, Hall sensörü, Işık sensörü, Sanal Yakınlık sensörü
Kimlik DoğrulamaKilit tipi: Desen, PIN, şifre
Biyometrik kilit tipi: Yüz Tanıma, Parmak İzi sensörü
SesStereo hoparlörde AKG ses: Dolby Atmos teknolojisi ile surround ses
Ultra yüksek kaliteli ses çalma: UHQ 24-bit, PCM: 24 bit'e kadar
Ses oynatma formatı: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA
Bluetooth: Çift Ses; Aynı anda iki cihaz üzerinden ses çalmak için iki Bluetooth cihazını Galaxy A52 ve A72'ye bağlayın.
Ölçeklenebilir Codec: Ortam radyo frekansı paraziti altında gelişmiş Bluetooth bağlantısı.
Video[Video oynatma formatı]
MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM
[TV bağlantısı]
Wireless: Smart View (Ekran yansıtma 1080p at 30fps)
Suya dayanıklılıkIP67 ( 1 metreye kadar tatlı suda 30 dakika boyunca maruz bırakmaya dayalı test koşullarına dayanmaktadır)

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