Samsung Galaxy Note 9 kutu açılışı

Samsung Galaxy Note 9'u sizler için kutudan çıkardık. Samsung'un yeni amiral gemisinin kutu içeriğinde neler var? Kutu açılış videomuzda detaylıca paylaşıyoruz.

Tüm dünya ile birlikte ülkemizde de geçtiğimiz günlerde satışa sunulan Samsung Galaxy Note 9'u enine boyuna inceledik. Galaxy Note 8'e son derece benzer bir tasarıma sahip olan Note 9, muadilinden 1 inç daha geniş ve 6 gram daha ağır. Bu küçük farklar, cihazı elinize aldığınızda neredeyse hissedilmiyor. Görünüşe bakıldığında Note 9'un muadiliyle arasındaki en büyük farkı, kameranın yanında değil altında konumlandırılmış parmak izi okuyucu sensörü. 6,4 inç (103.2 cm2) boyutunda ve muadili gibi 1440 x 2960 piksel çözünürlük sunan Note 9, 516 ppi değerde piksel yoğunluğu sunuyor. Bu değer Note 8'de (6,3 inç ve 101.1 cm2) 521 ppi'dı fakat iki cihaz arasında 1 inç kadar fark olması, Note 9'un piksel yoğunluğunda da minik bir düşüş yaşamasına sebep olmuş.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ